التعليم تمنح الطلاب 36 يوم إجازة للمرة الأولى بمنتصف العام بسبب كورونا

أعلن مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء إجازة منتصف العام الدراسي الحالى 2020-2021، من صباح غداً الجمعة وحتى 20 فبراير المقبل، وبذلك تكون إجازة منتصف العام الدراسي لأول مرة 36 يوماً بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، حيث أنه في الأيام العادية تكون الإجازة 15 يوماً فقط.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة نجحت في تسيير الفصل الدراسي الأول رغم صعوبات وتحديات جائحة كورونا، موضحاً أن المنصات التعليمية والقنوات التعليمية الناقلة والشارحة لمناهج الفصل الدراسي الأول شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الطلاب بمختلف مراحل التعليم من يوم 3 يناير الحالى وحتى 15 من الشهر نفسه لإستكمال شرح باقي المناهج.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«لوطن»، إن جميع المناهج الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالى تم انتهائها، مطالباً جموع الطلاب بالمذاكرة وعدم تجاهل ما تم تدريسه خلال إجازة منتصف العام الدراسي، لأنه من الممكن عقد امتحانات الترم الأول في أى وقت بعد يوم 20 فبراير المقبل، مؤكداً أن الوزارة حريصة كل الحرص على دعم جميع الطلاب وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة حتى يتمكنوا من الإستفادة من الشرح عبر «أونلاين».

وأكد المصدر، بأنه لم يكن هناك أى محذوفات في المناهج الدراسية لمختلف مراحل التعليم، منوهاً إلى أن امتحانات الشهادة الاعدادية ستكون تحريرية وليست مشروعات بحثية كما تردد، وسيتم تحديد موعد الامتحانات لاحقاً، موضحاً أن الوزارة نجحت في إدخال نظام حديث في الامتحانات، من خلال عقد الامتحانات إلكترونيا حيث تم تدريب الطلاب عليه ونجحت التجربة بامتياز.

وأوضح المصدر، بأن الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية ستقوم خلال الفترة المقبلة وتحديداً خلال إجازة منتصف العام الدراسي، بتعقيم وتطهير المدارس بشكل دوري، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لافتاً إلى أن الوزارة لديها سيناريوهات عديدة للتعايش مع كورونا، سواء في إستكمال الدراسة أو عقد الامتحانات، وسيتم تنفيذ كافة السيناريوهات بعد وضوح رؤية مستجدات فيروس كورونا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت الأحد الماضي، عن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك من خلال الرابط التالي:

https://moe-register.emis.gov.eg/home/index

ونوهت «التربية والتعليم»، إلى أن عملية التسجيل متاحة بداية من 10/1/2021، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، والمنتظر عقدها في 19 يونيو المقبل.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه في حالة وجود أي أخطاء في البيانات التى أدخلها الطالب، سيتم التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية

https://moe-complains.emis.gov.eg

والذي تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بحل المشكلات التي ترد من خلالها.