اليوم.. بدء تدفقات المصريين للأقصر وأسوان ضمن مبادرة «شتي في مصر»

قال ثروت عجمي، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالصعيد، أنه بداية من اليوم الجمعة، ستبدأ تدفقات المصريين لزيارة الأقصر وأسوان.

وأضاف عجمي لـ «الوطن»، أن أعداد المصريين لن تكون مثل الأعوام السابقة وذلك بسبب التخوف من السفر حاليا بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

وأشار إلى أن غالبية المسافرين سيتوجهون للأقصر وأسوان عبر القطارات والرحلات النيلية «النايل كروز»، موضحا أن القطاع السياحي بالصعيد يتمنى عودة قطارات الشباب لإنعاش الحركة السياحية بالفنادق الثابتة بالأقصر وأسوان.

وأشار «عجمى» إلى أن مبادرة «شتي في مصر» لتنشيط السياحة الداخلية والتي ستنطلق اليوم، وتستمر حتى نهاية شهر فبراير المقبل، ستسهم في عودة الإشغالات إلى الفنادق الثابتة بالأقصر وأسوان، والتي تعانى منذ عام من هجرة الزبائن لها، لافتا إلى أن أعداد المتواجدين بتلك الفنادق حاليا لا يتعدى أصابع اليد الواحدة.

عجمى: 7 آلاف سائح أجنبي يزورون الأقصر من الغردقة خلال يناير

وأوضح «عجمى»، أنه من المتوقع أن يصل عدد السياح الأجانب الذين يزورون الأقصر من الغردقة عبر الرحلات اليومية إلى نحو 7 آلاف سائح خلال شهر يناير الجاري، مضيفا «يزور الأقصر يوميا حاليا من الغردقة ما بين 200 إلى 300 سائح أجنبي عبر الرحلات البرية».

وأكد أن التأثيرات السلبية للموجة الثانية من كورونا على الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح إلى الأقصر وأسوان، مثل بريطانيا وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا وبعض دول جنوب شرق أسيا، أجلت عودة الرحلات من تلك الدول إلى الموسم الشتوي المقبل، مشيرا إلى أن الحركة السياحية الوافدة ستبدأ في العودة التدريجية بداية من شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح أن العاملين بالقطاع السياحي بالصعيد تأثروا بشدة من حالة الكساد التى ضربت القطاع السياحي منذ العام الماضي، خاصة أن غالبية أهل الصعيد يعملون بالسياحة، مشيرا إلى ضرورة تفعيل المبادرات التي اعتمدتها الحكومة لمساعدة المنشآت السياحية والفندقية والعاملين بها.