مسرح الشباب يعلن نتائج اختبارات الدفعة الرابعة من ورشة «ابدأ حلمك»

أعلن مسرح الشباب، نتائج التصفية الأولى لاختبارات «الدفعة الرابعة» من ورشة التمثيل، «ابدأ حلمك».

إذ تم قبول 365 متقدم «بحسب الكشوف المرفقة» من إجمالي 1250 تم اختبارهم، وذلك تمهيدًا لاختيار 60 متدرب بعد إعادة اختبار الـ 365 ممن اجتازو المرحلة الأولي.

وقال مسرح الشباب، أنه سيتم تقسيم المقبولين بهذه المرحلة إلى مجموعات، ويتم إخطارهم عبر تطبيق «واتس آب»، خلال ساعات بموعد اختبارهم القادم من خلال مشاهد محددة سيتم إرسالها لهم للتدريب عليها وتقديمها أمام لجنة الاختبار في الموعد المحدد لهم.

ولفت مسرح الشباب، إلى الذين لم يقع عليهم الاختيار ضمن هذه القائمة، يمكنهم التقدم مرة أخرى للدفعة الخامسة بعد ٨ شهور من الآن.