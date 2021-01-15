طقس مشمش دون أمطار في اليوم الثاني لنوة الفيضة الكبرى بالإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية طقسا مستقرا ومشمشا، في اليوم الثاني لنوه الفيضة الكبرى، إثر توقف هطول الأمطار وهدوء الرياح، تزامنًا مع قيام شركة الصرف الصحي بالتعامل الفوري والسريع مع تجمعات المياه في الشوارع التي لم تؤثر على حركة المرور.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، إن الإسكندرية لم تشهد في اليوم الأول للنوه أي تجمعات مياه، حيث جرى التعامل الفوري والسريع مع البلاغات.

وأضاف «نافع»، لـ«الوطن»، أن الشركة واصلت رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لهطول الأمطار مرة أخرى خلال أيام نوه الفيضة الكبرى التي تستمر لعدة أيام، وأشار إلى أن جميع عمال الصرف في شوارع الإسكندرية لتنظيف الشوارع والمصبات.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع التنفيذيين ورؤساء الأحياء، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، بالتواجد الميداني بمختلف الشوارع على مدى الساعة، وتفقد أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار خلال نوة «الفيضة الكبرى»، أولاً بأول، والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية، مؤكداً استمرار العمل على كسح وشفط أي تجمعات لمياه الأمطار لحين انتهاء النوة، واستقرار الأحوال الجوية.

وأكد استمرار رفع درجة الاستعداد للقصوى في جميع أجهزة المحافظة التنفيذية والمعنية بالتعامل مع نوة الفيضة الكبرى تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة، واحتمال هطول أمطار على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة إلى متوسطة وخفيفة، حتى الثلاثاء المقبل.