ساعدوني على تسديد قرض البنك يا مسؤولين

أنا شاب من ذوي الهمم، حصلت على وظيفة حكومية ضمن فئة الـ5%، وفي نفس الوقت متزوج ولدي طفل صغير عمره 6 سنوات، ونظرا لظروف الحياة الصعبة، وإصابة زوجتي بورم في عينها، اضطررت للحصول على قرض من أحد البنوك أستعين به على حل مشكلاتي المادية، والآن أنا مطالب بتسديد القرض بواقع 1700 جنيه شهريا، وبالتالي يذهب راتبي بأكمله وفاء لتسديد القرض، وأعيش أنا وأسرتي الصغيرة بالحافز الشهري فقط، ما يمثل ضغطا شديدا على حالتنا المادية والاجتماعية، وكلي أمل أن يتدخل أحد المسؤولين لرفع مبلغ القرض عني، أو أحد أصحاب القلوب الرحيمة فيسدد مبلغ القرض حتى نستطيع أن نعيش حياة كريمة.

محمد حنفي عبدالباقي