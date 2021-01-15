«الأوقاف» تطلق حملات نظافة وتعقيم للمساجد قبل صلاة الجمعة

أطقلت وزارة الأوقاف، صباح اليوم، حملة تعقيم كبرى على مستوى محافظات الجمهورية، لاستكمال علميات التعقيم والتطهير، التي تنفذها الوزارة للمساجد بالمدريات، قبل ساعات من انطلاق صلاة الجمعة، مشددة على ضرورة مواجهة الشدائد والصعاب بالأخذ بالأسباب، والاجتهاد في العمل والدعاء.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن حملة التعقيم والتطهير تأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله عز وجل، وتنفيذا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وإسهاما في الحد من انتشار فيروس كورونا؛ إذ انطقلت حملة كبرى الأربعاء والخميس، وتستكمل اليوم لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات، استعدادا لإقامة شعائر صلاة الجمعة.

فتح المسجد قبل موعد الأذان بـ10 دقائق فقط

في سياق متصل، وجهت وزارة الأوقاف، منشورا إلى المدريات، طالبتهم فيه بالالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، ومن ذلك الاقتصار في هذه المرحلة على فتح المساجد فقط، دون الزوايا أو المصليات، على أن يكون الفتح قبل موعد الأذان بـ10 دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، وتغلق بعد الصلاة بـ10 دقائق، بما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعده في جميع الصلوات.

وشملت تعليمات «الأوقاف»، عدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية، إلا في الأذان فقط، وتكون الإقامة والصلاة بالمكبرات الداخلية فقط، أو بدون مكبرات صوت إذا كان العدد قليلا لا يحتاج إلى مكبرات صوت، وعدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة.

وأكد القطاع الديني بالوزارة، أن كل إنسان يحب وطنه، يجب أن يواجه الشدائد والصعاب بالأخذ بالأسباب والتفاؤل والأمل، والاجتهاد في العمل والدعاء، مشددا على أن «الأوقاف» وجميع العاملين بها لا تدخر جهدا في خدمة المجتمع، وتذكير الناس بضرورة وأهمية الأخذ بالأسباب، وتعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة؛ حتى يرفع الله عن بلادنا الوباء، ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.