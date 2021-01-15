العزب: تخصيص 9 مستشفيات لفرز وعزل حالات كورونا ووحدة أطفال بدمياط

قال الدكتور أشرف العزب، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة في دمياط، في تصريح لـ«الوطن» إنه تم تخصيص 9 مستشفيات لفرز وعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا، وتخصيص وحدة أطفال وعناية أطفال، لاستقبال الأطفال المصابين بفيروس كورونا بمستشفى دمياط العام.

وأضاف العزب، «أي حالة تحتاج إلى سرير عناية مركزة سنقوم بتوفيره على الفور، بالتنسيق مع مديرية الصحة، وهذا ما تم أمس خلال جولة لتفقد الوضع بمستشفيات العزل، حيث وجدت حالة باستقبال مستشفى الصدر بحاجة لسرير عناية أدخلناها فورا للعناية المركزة بالمستشفى لتلقى الرعاية الطبية كاملة.

وفي السياق ذاته، قال مصدر طبي بمستشفى عزل دمياط العام، إن كافة حالات الأطفال الـ8 الذين استقبلهم المستشفى خلال الموجة الثانية، تعافوا فورا وخرجوا بصحة جيدة.

ووفقا لمصدر بصحة دمياط، أفاد في تصريحات لـ«الوطن»، بأن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس بين أبناء المحافظة، بلغ 14480 حالة، فيما بلغ عدد المخالطين 8300 حالة، وبلغ عدد الخاضعين للعزل المنزلي 1807 متابعا: «ما يزيد على 90% من المصابين يعانون من أمراض مزمنة كأمراض الجهاز التنفسي، والسرطان، وأمراض القلب والسكر والضغط والجلطات».

وأكد المصدر، أن فيروس كورونا لا يتأثر به بشدة إلا من كان مصابا بمرض مزمن، والدليل أن نسبة كبيرة من المصابين تعافوا تماما ويبلغ متوسط أعمار المتوفين 60 عاما.

وعن بروتوكول العلاج المتبع، قال المصدر إن البروتوكول هو ذاته المتبع مع كبار السن، فيما تتمثل أعراض الأطفال المصابة فهي عبارة عن «نزلات برد أو صعوبة في التنفس أو التهاب رئوي» وليس من بينها أعراض تتعلق بألم في المعدة أو إسهال.

من جهة أخرى، أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في وقت سابق، زيارة مفاجئة لمقر المخزن الرئيسى للأدوية والمستلزمات الطبية، التابعة لمديرية الصحة، وذلك للاطمئنان على الرصيد و المخزون الاستراتيجى لأدوية بروتوكول علاج كورونا.

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