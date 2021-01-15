«الدين بيقول إيه».. إذا نام الإنسان أثناء خطبة الجمعة هل تحسب له صلاة؟

يعتبر المسلمون يوم الجمعة، هو يوم عيد بالنسبة لهم، حيث يؤدي المسلمون حول العالم شعيرة صلاة الجمعة، إلا أن البعض يسهو عليه وينام أثناء خطبة الجمعة، مما يعطل عليه مكاسب دينية عظيمة في هذا الشأن.

واختلف الفقهاء، في حكم سماع الخطيب والإنصات له، فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى وجوب ذلك، خاصة على من تنعقد بهم الجمعة، بينما وذهب الشافعية والإمام أحمد في إحدى روايته إلى أن ذلك سنة.

الدكتور مجدي عاشور المستشار الإعلامي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أكد في فتواه عبر صفحته الرسمية أن الفقهاء اعتبروا أن النوم من الأحداث الحكمية التي ينتقض بها الوضوء على تفصيل بينهم في كيفية النائم الذي ينتقض وضوؤه، وإن كانوا قد اتفقوا على أن النائم إذا كان غير مستغرق في النوم وكان متمكنا من الجلسة بحيث لا تتحرك المقعدة أو أنه يشعر بمن حوله، بحيث إذا ألقى عليه أحد السلام أو سقط منه شيء شعر به في الحال، ولو كان كذلك كان وضوؤه صحيحا، أما إذا استغرق في نومه فلم يشعر بمن حوله فعليه أن يجدد الوضوء مرة أخرى.

الخطبة من شروط صحة صلاة الجمعة

بدورها أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أن خطبة الجمعة شرط من شروط صحة صلاة الجمعة، فمن يتعمد أن يترك الخطبة آثم شرعًا وجمعته لا تصح، مشيرا إلى الجمعة تتم إذا لحق منها ولو ركعة واحدة.

وشددت الدار على أنه ينبغي على المسلم أن يحرص على صلاة الجمعة، ولا يفوتها عمدا وبغير عذر، حيث إن من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات عمدا، وبغير عذر، يطبع الله على قلبه، مستدلا بما جاء في سنن الترمذي، بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه».

الصلاة ناقصة إذا لم يستمع المُصلي لخطبتي الجمعة

بدوره قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في فتوى فيديو عبر موقع الدار أن جمهور الفقهاء اتفق على أن سماع الخطبتين واجبة، وذلك لأنهما قامتا مقام الركعتين في الظهر، وتكون الصلاة ناقصة إذا لم يستمع المُصلي لخطبتي الجمعة، أما الأحناف فقالوا الاستماع للخطبة الثانية يكمل الصلاة.

وأضاف أنه لابد من احترام شرع الله سبحانه وتعالى والمحافظة على ما كان يحافظ عليه الصالحون، مشيرًا إلى أنه إذا نام الإنسان أثناء خطبة الجمعة واستغرق في النوم على غير هيئة المتمكن فإنه يستحب له أن يقوم ويجدد وضوءه وكل ذلك لا ينقض صلاته ولكنه ينقص من ثوابه.