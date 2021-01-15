وزارة الأوقاف تفتتح 45 مسجدا اليوم في 11 محافظة

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 45 مسجدا اليوم «16 جديدا، و29 بعد الصيانة والتأهيل»، في إطار خطتها لعمارة بيوت الله عز وجل، مبنى ومعنى، مشيرة إلى أن بذلك يبلغ إجمالي ما افتتح من أول سبتمبر وحتى الآن، 738 مسجدا.

وشملت افتتاحات المساجد الجديدة اليوم، محافظات الفيوم والإسماعلية وأسوان والجيزة وسوهاج وبني سويف، كالتالي:

1. مديرية أوقاف الفيوم:

- مسجد العتيق بمركز أطسا.

- مسجد عزبة شاكر بالقاسمية.

- مسجد الرحمة بقصر الباسل.

- مسجد أبو بكر الصديق بعزبة عاشور.

2. مديرية أوقاف الإسماعيلية:

- مسجد الخلفاء الراشدين بأبو خليفة.

- مسجد الإيمان بالقنطرة غرب.

- مسجد الرحمة بالمنشار، القنطرة غرب.

- مسجد المتقين بخط البحر.

- مسجد عباد الرحمن بالبياضية.

3. مديرية أوقاف أسوان:

- مسجد الهادي بالشلال.

4. مديرية أوقاف الجيزة:

- مسجد روضة الوالدين بجزيرة محمد.

5. مديرية أوقاف سوهاج:

- مسجد الواحد الأحد بقرية أبو خرص.

6. مديرية أوقاف بني سويف:

- مسجد الحاج عيد بالميمون.

- مسجد المختار بعزبة عوض عيان.

- مسجد نجع عواد بكوم أبو خلاد.

- مسجد السلام بعزبة الصعايدة مازورة

وفيما يتعلق بمساجد الصيانة والترميم، فشملت محافظات: قنا، والسويس، والدقهلية، وجنوب سيناء، والبحيرة، كالتالي:

1. مديرية أوقاف قنا:

- مسجد علي بن أبي طالب.

- مسجد محمد المغربي.

- مسجد الريطي.

- مسجد علم الدين بالكوم الأحمر.

- مسجد العساكرة بأبومناع.

- مسجد نجع محروص.

- مسجد الشيخ عبد الرازق.

- مسجد مرسى سلام.

- مسجد علي بن أبي طالب.

- مسجد آل يونس بالدهسة.

- مسجد الطقري بالكلاحين، قفط.

- مسجد نصر الله بالكلاحين، قفط.

- مسجد السيدة زينب بالخرانقة، قوص.

- مسجد الرحمن بالدوادوة العركي.

- مسجد الحاج محمود بنجع محمود حجازة.

- مسجد الرحمن بحاجر الدهسة القبلي.

- مسجد عزبة مهران.

- مسجد الفيران العركي.

- مسجد نجع الحجيري بالظافرية، قفط.

- مسجد السلام البراهمة، قفط.

- مسجد الرحمن العقب، قوص.

2. مديرية أوقاف السويس:

- مسجد الطائف بحي الطائف.

- مسجد عثمان بن عفان بالبطراوي.

3. مديرية أوقاف الدقهلية:

- مسجد الرخاوية بطوخ الأقلام، مركز السنبلاوين.

4. مديرية أوقاف جنوب سيناء:

- مسجد الفتح.

5. مديرية أوقاف البحيرة:

- مسجد النور بعزبة فرج شبل، حوش عيسى.

- مسجد عزبة الصباغين، منشية عامر.

- مسجد خليف بكفر عزاز أبو حمص.

- مسجد الحمرا بكفر الدوار.