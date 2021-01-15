رئيس مياه القناة: انطلاق أكبر حملة تطهير لشبكات الصرف الصحي

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن إطلاق أكبر حملة تطهير لشبكات الصرف الصحي في محافظات القناة الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، للقضاء علي مشكلة الطفح الناتجة عن سوء الاستخدام للشبكات، والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني الرأسي ببناء الأبراج السكنية في المحافظات.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن بداية انطلاق الحملة بمنطقة حي ثاني بالإسماعيلية، وتشمل تنفيذ عمليات التطهير بالمناطق الساخنة والخطوط الرئيسية والفرعية بالأحياء الثلاثة، تحت الإشراف المباشر للمهندس مجدي سعيد رئيس القطاع، وأشار إلى الدفع بفرقتي تطهير مدعومة بسيارات النافوري، والكباش لتطهير شبكة صرف حي السلام، والتي تعتبر من النقاط الساخنة، وتم استخراج كميات كبيرة من الرواسب، ومخلفات البناء، والمواد الصلبة .

وأوضح رئيس مياه الشرب والصرف الصحى بالقناة، أنه تم الانتهاء من تطهير شبكات الصرف الصحي بشارع الغابة بداية من محطة رفع الصرف الصحي شارع العشريني، ومروراً بشارع هدي شعراوي وانتهاءًا بمحطة رفع الجاويش، مشيراً إلى أن فرق التطهير تواصل الأعمال حتي المساء وفي سباق مع الزمن حتي يتم الانتهاء منه حسب الجدول الزمني المحدد.

ولفت إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور ورود الشكاوى.

كان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أعلن التعامل مع 8 بلاغات بكسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب بمحافظات القناة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية، وانتقل مهندسو وفنيو وعمال الشركة وتم إصلاح الكسور في وقت قياسي، وأوضح أنه أصدر تعليمات مشددة بالتجاوب الفوري والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من الإصلاحات فى فتره زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.