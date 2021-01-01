«زراعة المنوفية»: تطهير 158 كيلو متر من المساقي في 2020

قال المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إنه تم تطهير مسافة طولية بلغت 158 كم و300 متر من المساقي الخصوصية في عام 2020، وإزالة جميع الحشائش والعوالق التي تعوق تدفق مياه الري للأراضي المنزرعة بنطاق المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة، في بيان، اليوم، أن المتابعة المستمرة لتطهير المساقي الخصوصية بنطاق المحافظة ورفع نواتج التطهير للترع والمجاري المائية بشكل مستمر لتقليل الفاقد من الموارد المائية حفاظا على المظهر الحضاري والصحة العامة للمواطنين، ذلك إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

وأشار الجمل إلى أن عملية التطهير، شملت عدد من مراكز المدن ومن بينها مركز شبين الكوم بمجموع أطوال (15.300كم)، ومركز تلا بطول (47.950 كم)، ومركز أشمون بطول (56.800 كم)، وكذا الشهداء بطول (61.900 كم)، وبركة السبع بطول (27.350 كم).

وأكد وكيل الوزارة، أنه جار المتابعة المستمرة لتطهير المساقي الخصوصية بجميع نواحي المحافظة ونقل ناتج التطهير أولا بأول لتقليل الفاقد من الموارد المائية وترشيد استخدامها، لافتا إلى أن إجمالي الإزالات التي تمت في المهد خلال شهر ديسمبر، بلغت نحو 71 حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، بإجمالي مساحة «فدانين و22 قيراطا و19 سهما»، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بناحية سمادون وسهواج بأشمون بمساحة إجمالية 390 م 2 عبارة عن طوب أبيض وأسمنت، أمس، حفاظا على حق الشعب وفرض سيادة القانون تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

على صعيد متصل، شنت الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بديوان عام محافظة المنوفية، حملة تفتيشية على المحال التجارية ومحلات الجزارة بمراكز تلا والشهداء والباجور ومنوف خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر 2020، بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري، وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين جنح أمن دولة بمركز منوف والتحفظ على ما يقرب من 64 كجم لحوم حية مذبوحة خارج السلخانة، وإعدام 178 كجم عبارة عن لحوم حية مذبوحة خارج السلخانة ولحوم مجمدة وأسماك ودواجن منتهية الصلاحية ، كما تم إعدام بعض المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .