تطهير مدارس جنوب سيناء قبل انطلاق امتحانات نصف العام

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء أنه جري عقد اجتماع موسع مع مديري الإدارات التعليمية علي مستوي المحافظة لوضع خطة تعقيم اللجان قبل انطلاق امتحانات نصف العام، وقال إنه جري الانفاق على قيام كل المديريات بتشكيل لجان للمرور علي كل المدارس للتأكد من عمليات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا.

أضاف في تصريحات خاصة لـ"الوطن" اليوم، أنه بعد قرارات الدكتور مصطفي مدبولي امس الخاصة بمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا جري تكليف جميع مديري الإدارات بعدم دخول أي مواطن بدون كمامات وعدم السماح لأي مدرس أو موظف بالتواجد داخل المنشأة التعليمية بدون كمامه، وناشد جميع العاملون في القطاع التعليمي بضرورة اتباع الخطوات الوقائية لمنع انتشار كوفيد 19 خاصة أن الحالات علي مستوي العالم في تزايد مستمر.

وأكد أن هناك وسائل تعقيم وأجهزة كشف حراري لقياس درجة حرارة التلاميذ والمعلمين سوف تتواجد داخل اللجان ولم يسمح بدخول طالب او معلم الامتحان دون أن يكون مرتديا كمامه، ويتم الكشف علي درجة حرارته.

وقال إن امتحانات نصف العام بمحافظة جنوب سيناء سوف من 9 يناير 2021 وحتي نهاية الشهر ذاته وذلك بعد موفقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب علي الجداول المقترحة التي قدمتها المديرية والتي راعت فيها التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وعدم وجود كثافة داخل المدارس، مشيرا إلي أن محافظة جنوب سيناء من المحافظات التي لا تشهد أي تكدسات في الامتحانات خاصة أن أعدادا الطلاب متناسبة مع عدد السكان بالمحافظة.

في نفس السياق ارسلت وزارة التربية والتعليم ارسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية حتى يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020.

جدير بالذكر أن 78% من طلاب الشهادة الإعدادية علي مستوي الجمهورية تمكنوا من الانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أرسلت تعليمات لكافة المديريات التعليمية بضرورة التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بملئ الاستمارة الإلكترونية.