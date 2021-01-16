اليوم.. نظر دعوى بطلان تخصيص مستشفى الشيخ زايد لعزل مصابي كورونا

تنظر محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المواطن عمرو رجب عبدالحليم، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تحويل مستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر، لمستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 37163 لسنة 74 قضائية، ضد كلا من رئيس مجلس الوزارء ووزيرة الصحة ورئيس جامعة القاهرة بصفتهم، أن قرار تخصيص المستشفى لعزل مصابي الفيروس صدر بالمخالفة للقانون والدستور ودون مراعاة للمرضى من أهالي المنطقة والمناطق المجاورة الذي يستفيدون من خدماته الصحية.

وأضافت الدعوى أن المستشفى يقدم خدماته لأكثر من 3 ملايين مواطن من سكان مناطق «الدويقة- عزبة العرب- منشأة ناصر»، فضلًا عن تقديمه خدمات «الغسيل الكلوي» لنحو 88 حالة بشكل دوري، وكذلك الحالات الطارئة من مرضى الغسيل أيضًا، بالإضافة إلى علاج مرضى التصلب المتعدد المترددين على المستشفى بعدد نحو 1750 مريضا، وكذلك قسم الطوارئ الذي يستقبل 48 ألف مريض سنويًا.

وكان عمرو عبدالسلام وحميدو البرنس المحاميان، أقاما دعوى قضائية، طالبا فيها بإصدار قرار بالتحفظ والتأميم المؤقت لكل المستشفيات الخاصة والاستثمارية، طوال فترة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ولمدة 3 أشهر على الأقل، ووضعها تحت الإشراف الكامل لوزارة الصحة، وتكليف العاملين بها بالاستمرار في تقديم الخدمة الطبية مجانا بدون أي مقابل مادي للمصابين بالفيروس المحولين من المستشفيات العامة.

وذكرت الدعوى المسجلة برقم 43525 لسنة 74 قضائية، أن العالم يواجه خطرا محدقا بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والذي يمثل تهديدا مروعا لحياة الإنسان على مستوى العالم في ظل العجز عن إيجاد علاج حاسم لمواجهة هذا العدو الخفي الذي بات يهدد البشرية جمعاء ويحصد أرواح الآلاف داخل كل دولة من الدول التي أصابها.