تغريم 20 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة وفض 4 أفراح بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، صادرت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق 17 شيشة من أحد المقاهي المخالفة بطريق الزرقيه وتم تشميع المقهى وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه.

كما تمكنت الحملة من فض حفليّ زفاف بقري كفرعوض الله حجازي بالإضافة إلى فض فرح بقرية أم رماد بنطاق الوحدة المحلية بالطيبة وتم تفريق المواطنين حفاظاً علي سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وضبطت الحملة صاحب ستوديو تصوير خارجي أسفل كوبري الصدر بمدينه الزقازيق لمخالفته الإجراءات الإحترازية و تجمع عدد كبير من المواطنين بداخله حرصاً علي سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

كما قامت حملة من رئاسة المركز بضبط 20 مواطنا داخل كافتريا بطريق العصلوجي لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشن حي ثان الزقازيق حملة علي مراكز الدروس الخصوصية، أسفرت عن غلق مركزا للدروس بشارع أبو بكر الصديق بمنطقة فلل الجامعة، وتم تفريق الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بشن حملات يومية بنطاق المدينة والوحدات المحلية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمجابهه انتشار فيروس كورونا، أسفرت عن فض 4 أفراح حيث تم فض فرح بديرب نجم بجوار الساحة الشعبية بالإضافه إلي فض 3 أفراح بقري العكل و صهبرة وأبو عيد التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة كما تم التحفظ على 19 شيشة من مقاهي مخالفة بقري شبرا صوره وصهبرة وكراديس وتوقيع الغرامة الفورية المقرره علي ١٠ مواطنين لعدم التزامهم بإرتداء الكمامة الواقية.

وشنت مدينة أبو حماد حملة علي المقاهي والكافتريات أسفرت عن مصادرة ٨ شيش من أحد الكافتريات المخالفة بنطاق الوحدة المحلية بالحلمية، كما تمكنت الحملة من فض سرادق فرح بعزبه السلامة بقرية الجعفرية التابعه للوحدة المحلية بالحلمية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.