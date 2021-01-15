التفاصيل الكاملة لـ 8 وظائف أعلنت عنها «التضامن» فى أسبوع

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، على موقعها الرسمى العديد من الوظائف، بقطاعات مختلفة، حيث تم الإعلان عن 8 وظائف خلال أسبوع.

وترصد «الوطن»، هذه الوظائف كالتالى:

1- مدير وحدة تضامن اجتماعى بـالجامعة

2- مسئول أنشطة توعوية بالجامعة

3- مسئول حماية اجتماعية وتمكين اقتصادى بالجامعة

وأوضحت وزارة التضامن شروط التقدم لهذه الوظائف الثلاث على مستوى 26 جامعة كالتالى :

- الحصول على مؤهل عال مناسب «خدمة اجتماعية، علم نفس، حقوق».

- إجادة الحاسب الآلى.

- لديه خبرة فى الوظيفة المتقدم لها.

- اجتياز المقابلات الشخصية.

- أن يكون من أبناء المحافظة التى بها الجامعة المنفذ بها المشروع «جامعة القاهرة، حلوان، عين شمس، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، جنوب الوادى، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، بنها، الزقازيق، المنوفية، مدينة السادات، طنطا، مطروح، بورسعيد، الأزهر، المنصورة وكفر الشيخ».

إجراءات التقدم

تقدم السيرة الذاتية لطالب الوظيفة على الإيميل solidarity.uni@moss.gov.eg فى الفترة من يوم 4 يناير 2021 حتى يوم 18 يناير 2021 مع توضيح الوظيفة المتقدم عليها.

- الوظيفة تعاقد تبع مشروع وحدات التضامن داخل الجامعات المصرية.

4- مدير حالة بمحافظة القاهرة

المهام الوظيفية:

- إدارة ملفات الحالة للأطفال المحولين لخدمات قطاع الرعاية من الأطفال المعرضين للخطر.

- إعداد ومراجعة الخطة التأهيلية لدراسة الحالة.

- وضع برنامج للرعاية اللاحقة للحالات بعد الانتهاء من خطة التأهيل.

- الإحالة والتنسيق مع الجهات المختلفة لتنفيذ جميع التدخلات التي يحتاجها الطفل.

- التنسيق داخليا مع الإدارات المعنية «الأسرة والطفولة والدفاع الاجتماعي والتأهيل».

- تلقى الحالات المحولة من خط نجدة الطفل ولجان الحماية الفرعية وتقديم خدمات الوزارة لها.

- التنسيق مع مشرفي الخدمة العامة وفريق برنامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة» لتقديم الخدمات للأسر التي لديها أطفال في خطر.

- إعداد وتنفيذ برامج الدعم الاجتماعي.

- زيارات متابعة لأماكن تقديم الخدمة، طبقا لخطة التأهيل، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لضمان تقديم الخدمات وفق الخطط الموضوعة للطفل.

- إعداد التقارير الدورية والطارئة حسب ما يتطلبه العمل.

- تقديم مقترحات لتطوير الأداء وتحسين الخدمات التأهيلية.

- التشبيك مع الوحدات الاجتماعية المحلية لتعزيز الرصد والتوثيق.

- تنفيذ عمليات التوثيق بملفات الحالات واستيفائها من كافة النواحي وكذا السجلات.

- إدخال بيانات الحالة الكترونياً للتوثيق والتنسيق والمتابعة مع المشرف.

شروط التقدم

- مؤهل جامعي في مجال العلوم الإنسانية «يفضل خريجي آداب اجتماع أو الخدمة الاجتماعية».

- الإلمام باستخدام برامج الحاسوب.

- لا يقل السن عن 25 عاما ولا يزيد عن 45 عاما.

- التفرغ التام.

- القدرة على تنفيذ دراسات حالة ميدانية وأسرية.

- القدرة على تنفيذ أبحاث شارع ميدانية.

- القدرة على التعامل مع الأطفال المعرضين للخطر.

- قادر على البحث والكتابة الواضحة للتقارير التفصيلية والموجزة.

- قادرعلى فهم وتطبيق القوانين والقواعد المتعلقة بحقوق الطفل ونظام عدالة الطفل وسياسات الحماية.

إجراءات التقدم

يتم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني Care@moss.gov.eg مع ذكر اسم وظيفة مدير حالة بعنوان الايميل، يبدأ التقديم 17 يناير وينتهى 31 يناير 2021.

5- استشارى حقيبة منهج تربوى - حقيبة ادارة تنفيذ

اشترطت وزارة التضامن لشغل هذه الوظيفة، أن يكون المتقدم متفرغا تماما، وحاصلا على مؤهل مناسب.

إجراءات التقديم

- التقدم بطلب باسم رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية على البريد الإلكتروني (ebtesamemad.npecd@gmail.com).

- كتابة المسمى الوظيفي في الإيميل ومرفق به الآتى:

- السيرة الذاتية موضح بها الخبرات السابقة

- الدورات التدريبية الحاصل عليها - صورة المؤهل - صورة بطاقة الرقم القومي.

- الموقف من التجنيد الوظيفة: استشارى (حقيبة منهج تربوى - حقيبة إدارة تنفيذ) بالبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة.

- آخر ميعاد للتقديم الأربعاء القادم 20 يناير2021.

6- منسق ميدانى

أعلنت التضامن عن وظيفة «منسق ميدانى»، مع الالتزام بالشروط التالية:

-التفرغ الكامل.

- مؤهل جامعي مناسب مع خبرة في العمل التنموي لا تقل عن 3 سنوات.

- السن من 30 عاما إلى 45 عاما.

- يقدم الطلب باسم رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية علي البريد الإلكتروني ebtesamemad.npecd@gmail.com، مع مراعاة كتابة المسمى الوظيفي في الإيميل ومرفق بة الآتى:

- السيرة الذاتية موضح بها الخبرات السابقة.

- الدورات التدريبية الحاصل عليها .

- صورة المؤهل.

- صورة بطاقة الرقم القومي، آخر موعد 20 يناير.

7- إدارى

أعلنت وزارة التضامن عن وظيفة عامل بالبرنامج القومى للطفولة المبكرة، مع الالتزام بالشروط التالية:

- التفرغ الكامل.

- مؤهل جامعي مناسب.

- السن من 30 عاما إلى 45 عاما.

يرسل الطلب على (ebtesamemad.npecd@gmail.com) مع مراعاة كتابة المسمي الوظيفي في الإيميل ومرفق بة الآتى:

-السيرة الذاتية موضح بها الخبرات السابقة -

الدورات التدريبية الحاصل عليها

- صورة المؤهل

- صورة بطاقة الرقم القومي

- الموقف من التجنيد، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقديم 20 يناير 2021.

8- عامل

شروط الوظيفة

- التفرغ الكامل.

- شهادة الإعدادية.

- السن من 25 عاما إلى 40 عاما.

إجراءات التقدم

طلب باسم رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية علي البريد الإلكتروني (ebtesamemad.npecd@gmail.com) مع مراعاة كتابة المسمى الوظيفي في الإيميل ومرفق بة الآتى:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- الموقف من التجنيد الوظيفة.

- آخر موعد للتقديم 20 يناير 2021.