افتتاح مسجد الهادي بشلال أسوان: مساحته 313 مترا

افتتح اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان، نيابة عن المحافظ، مسجد الهادي، اليوم، بمنطقة الشلال جنوب المدينة، يرافقه قيادات مديرية الأوقاف والقيادات الشعبية والتنفيذية.

ويقع مسجد الهادي على مساحة 313 مترًا، ويأتي ذلك ضمن افتتاحات وزاره الأوقاف على مستوى المحافظات بهدف التوسع وأعمار بيوت الله.

وقال الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إن عدد المساجد التي تم افتتاحها علي مستوي محافظة أسوان وصل إلى 21 مسجدًا، على مدار 3 أشهر.

وأوضح عزت أن افتتاح مسجد الهادي جرى وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتداء الكمامات.

ويأتي ذلك تزامنًا مع احتفال محافظة أسوان بعيدها القومي بمناسبة مع ذكرى اليوبيل الذهبي، ومرور 50 عامًا على افتتاح السد العالي في عام 197‪1

وقام الدكتور محمد مختار جمعة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وأيضاً الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بحضور ختام فعاليات الدورة التثقيفية للأئمة والتى تهدف إلى تأهيل الأئمة وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية تجاه علوم القرآن والسنة النبوية ومختلف القضايا الدينية الراهنة، وفى ختام فاعليات الدورة التثقفية تم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان بشأن تدريب الأئمة والواعظات.