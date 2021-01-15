بعد الأزهر وعين شمس.. وزارة الأوقاف توقع بروتوكولا مع جامعة السويس

وقعت وزارة الأوقاف بروتوكول تعاون بين الوزارة وجامعة السويس، بشأن برامج تدريب الأئمة والواعظات، وبذلك تكون جامعة السويس هي الجامعة الثالثة التي توقع الوزارة معها بروتوكول تعاون بعد جامعة الأزهر وجامعة عين شمس.

وقالت الوزارة في بيان لها أن توقيع بروتوكلات التعاون يأتي في إطار حرص وزارة الأوقاف على التدريب النوعي المستمر في جميع المجالات، حيث وقع الشيخ ماجد راضي مدير مديرية أوقاف السويس، والدكتور السيد عبدالعظيم الشرقاوي رئيس جامعة السويس بجامعة السويس، بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف السويس، وجامعة السويس بشأن تدريب الأئمة والواعظات، بمحافظة السويس.

الدمج والتواصل المجتمعي للأئمة والواعظات

وأشار الشيخ ماجد راضي مدير مديرية أوقاف السويس، إلى أن هذا البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من البروتوكولات التي توقعها وزارة الأوقاف مع عدد من الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية لتدريب الأئمة والواعظات وتثقيفهم.

وأكد أن هذا البروتوكول يتضمن دورات متتابعة في مجالات عدة منها، اللغة العربية وآدابها، والإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع، وبناء المهارات الإعلامية، كما يهدف أيضا إلى قضية أخرى وهي قضية الدمج والتواصل المجتمعي للأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي.

الارتقاء بالأئمة والدعاة

من جانبه أشاد الدكتور السيد عبدالعظيم الشرقاوي، رئيس جامعة السويس بدور وزارة الأوقاف في الارتقاء بالأئمة والدعاة، مؤكدًا أن التدريب يتم بمقر الكليات التابعة لجامعة السويس مع توفير عدد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في كل مجال وتخصص من المجالات التي اشتمل عليها البروتوكول.

يذكر أن وزارة الأوقاف وقعت بروتوكول تعاون مع جامعة الأزهر وقعه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الأوقاف وجامعة عين شمس وقعه الدكتور محمود المتيني، والدكتور محمد مختار جمعة، حيث تهدف البروتوكولات لزيادة عمليات التدريب والتثقيف للآئمة والواعظات.