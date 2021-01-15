سائح استرالي أول زائر لمعبد «إيزيس» بأسوان بعد افتتاحه بحضور الوزير

شهد معبد إيزيس بمحافظة أسوان، الذي تم افتتاحه اليوم الجمعة، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه، زيارة عدد من الزائرين المصريين والأجانب كان أولهم سائحا من أستراليا.

وأعرب السائح الاسترالي، عن سعادته بزيارة المعبد وإعجابه الشديد بالنقوش التي تزين جدرانه وألوانها الزاهية، وأن يكون أول زائر له بعد افتتاحه.

كما أعرب عن استمتاعه بزيارة محافظة أسوان والاستمتاع بجوها الدافئ وشمسها المشرقة، بالإضافة إلى إعجابه بالمعالم الأثرية، التي شاهدها والتي مكنته من التعرف بصورة واضحة على الحضارة المصرية العريقة التي تبهر العالم.

يذكر أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قاما صباح اليوم الجمعة، بافتتاح معبد إيزيس بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية به، لتحسين تجربة الزيارة والخدمات المقدمة.

يأتِ هذا الافتتاح في إطار زيارة وزير السياحة والآثار لمدينة أسوان، وحرصه على إطلاق مبادرة «شتي في مصر» في أول أيامها، اليوم الجمعة، من أسوان أقصى المدن جنوبا في صعيد مصر، الذي يتزامن أيضا مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة أسوان، ومرور 50 عاما على بناء السد العالي.

وافتتح اليوم الجمعة، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، والسيد عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان، وممثلي غرفة المنشآت الفندقية؛ معبد إيزيس بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية به، لتحسين تجربة الزيارة والخدمات المقدمة.

وأستمعا الوزير والمحافظ، إلى شرح مفصل من السيدة إيمان زيدان، مساعد الوزير لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية، عن ما تم من أعمال لتطوير الخدمات السياحة بالمعبد، حيث تم وضع لوحات تفسيرية وإرشادية وخريطة بالمقاصد السياحية بالمحافظة ولوحات بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، فضلا عن توفير «مطوية» عن المعبد باللغتين العربية والإنجليزية، كما تم عمل «QR code» لتحويل الزائر علي صفحة معبد إيزيس علي الموقع الإلكتروني للوزارة لمزيد من المعلومات والصور عنه.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري، أن أعمال ترميم المعبد شملت ترميم الأرضيات والأعمدة وتنظيف الجدران من مخلفات الطيور والخفافيش ووضع نوافذ سلك لعدم دخول الطيور مرة أخرى، هذا بالإضافة إلى ترميم وتنظيف النقوش الموجودة على مدخل قدس الأقداس، وإزالة السناج الموجودة بسقفها، كما تم تنظيف الرسوم والألوان الموجودة على مدخل المعبد والباب الجانبي، وصيانة موائد القرابين الموجودة بصالة الأعمدة.

وخلال الافتتاح، توجه الدكتور خالد العناني، بالشكر للأثريين والمرممين على ما بذلوه من جهد كبير في ترميم معبد إيزيس وتطوير ورفع الخدمات السياحية به، كما وجه الشكر لجميع الأثريين والمرممين المصريين على إخلاصهم وتفانيهم في العمل، وعملهم دون توقف رغم الظروف الصعبة، في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مما أثمر عن العديد من الاكتشافات الأثرية الكبيرة، بالإضافة الي افتتاح عدد كبير من المشروعات السياحية الأثرية الهامة والكبرى من إنشاء وتطوير متاحف وترميم مواقع أثرية بمختلف محافظات الجمهورية.

يأتي هذا الافتتاح في إطار زيارة وزير السياحة والآثار لمدينة أسوان لإطلاق مبادرة «شتي في مصر» في أول أيامها، اليوم الجمعة، من أسوان أقصي المدن جنوبا في صعيد مصر والذي يتزامن أيضا مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة أسوان، ومرور 50 عاما على بناء السد العالي.

وعقب ذلك، توجه الدكتور خالد العناني، لزيارة تفقدية لمتحف النوبة، حيث التقى ببعض السائحين بالمتحف من البرازيل وأمريكا، الذين أكدوا حرصهم على المجئ الي مصر وخاصة أسوان، للاستمتاع بجوها المشمش والدافئ ومشاهدة المعالم الأثرية بها، والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، مؤكدين على أن مصر تُعد بالنسبة لهم دولة آمنة للزيارة، بفضل الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها بالمطارات والفنادق والمطاعم والمتاحف والمواقع الأثرية.

كما التقى وزير السياحة والآثار بأصحاب الحرف التراثية بأسوان، الذين حرصوا على الحديث معه واستعراض مشغولاتهم اليدوية التراثية ذات الألوان الزاهية والمعروفة بمدينة أسوان.