افتتاح 4 مساجد بتكلفة 4 ملايين جنيه في الفيوم

افتتح المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، نيابةً عن الدكتور أحمد الأنصاري، مسجد أبوبكر الصديق، بعزبة عاشور التابعة لمركز سنورس، اليوم، بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت مليون جنيه.

وأدى سكرتير عام المحافظة، والدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من أئمة ورجال المديرية، صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور عدد من أهالي القرية.

وألقى وكيل وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة، بعنوان «الزكاة وأثرها في التوازن المجتمعي»، موضحاً أنّ المال مال الله، ونحن مستخلفون في هذا المال فإن لم نتركه تركنا، كما تحدث عن الوباء الذي يتعرض له العالم أجمع، وأنّه لا يرفع إلا بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى، مطالباً الجميع بضرورة العودة إلى قيمنا وأخلاقنا النبيلة، التي تدعو إلى الحب والعفو والمساندة.

ولفت «أبو حبيب»، إلى أنّ وزارة الأوقاف تطور وتجدد وتقيم عدداً من المساجد، في إطار مبادرة إعمار المساجد.

ومن جانبه، أعرب سكرتير عام المحافظة عن سعادته البالغة لمشاركة المواطنين فرحتهم بإفتتاح بيتاً من بيوت الله تعالى، لافتاً أهمية التحلي بمكارم الأخلاق ونشر مفاهيم الدين الصحيحة، وتنشئة الأجيال الصغيرة على حب الوطن، وتنمية قيم الانتماء والصدق والتعاون والإخلاص في العمل ونبذ العنف والتعصب، لبناء جيل قادر على قيادة سفينة الوطن، ودفع عجلة التنمية إلى التقدم.

وفي السياق نفسه، افتتح خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، مسجد «العتيق»، بمعصرة عرفة التابعة لمركز إطسا، والمقام على مساحة 200 متر مربع، بعد إحلاله وتجديده وفرشه بالجهود الذاتية، بتكلفة إجمالية بلغت مليون جنيه، وبإشراف من وزارة الأوقاف.

كما تم افتتاح مسجد «عزبة شاكر»، التابعة لقرية القاسمية بمركز إطسا، والمقام على مساحة 220 متر مربع، بعد إحلاله وتجديده وفرشه بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت مليون و100 ألف جنيهًا.

وشهدت قرية قصر الباسل التابعة لمركز إطسا، افتتاح مسجد «الرحمة»، المقام على مساحة 230 متر مربع، وذلك بعد إحلاله وتجديده وفرشه بالجهود الذاتية بتكلفة إجمالية بلغت مليون و200 ألف جنيهًا.