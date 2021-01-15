آمنة نصير لمهاجمي تامر حبيب بعد رسالة ملك الموت: الراجل بيفضفض وبيهرج

رفضت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، الهجوم على المؤلف تامر حبيب بعد «رسالته إلى ملك الموت»، واصفة ما كتبه بـ«الفضفضة التهريجية والفكاهية».

وقالت نصير في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن هذا نوع من حوار التهريج، ولا يدخل في دائرة التقييم الديني، إذ أبدت دهشتها من الهجوم على تامر حبيب عقب تلك الرسالة، متابعة: «بلاش نقف لبعض على الواحدة وكل نفسه بتنفسه».

وأوضحت أستاذ العقيدة أن الإنسان قد يحدث له حالة من عدم الانضباط عندما يضيق به الحال، إذ أن رسالة تامر حبيب إلى ملك الموت، بمثابة شيء من الـ«لا معقولية» فليس بين الإنسان وعزرائيل رسائل حوارية متبادلة.

رسالة تامر حبيب إلى ملك الموت

وكان السيناريست تامر حبيب، قد فاجأ متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بكتابة كلمات غير مفهومة عن «الموت»، من خلال رسالة لملك الموت «عزرائيل» بسبب كثرة عدد الوفيات التي انتشرت مؤخرًا. وكتب تامر حبيب: يا أستاذ عزرائيل، ممكن بس يومين أو حتى يوم واحد أجازة في الأسبوع، عشان كده على آخر يناير مش هلاقي حد أعزي فيه، ده لو حضرتك ماشرفتنيش بالزيارة.

وفاة هادي الجيار

وجاءت رسالة تامر حبيب التي أثارت جدلاً بعد وفاة الفنان القدير هادي الجيار متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا» داخل أحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز 71 عاما، والتي جاءت وفاته صادمة للوسط الفني، لا سيما أنه كان قد بدأ تصوير دوره في الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار» المقرر عرضه في رمضان والمقبل.

وأعلن هادي الجيار إصابته بفيروس كورونا عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، وسرعان ما تدهورت حالته التي استدعت نقله إلى أحد المستشفيات واحتجازه داخل غرفة العناية المركزة ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي إلى أن فاضت روحه إلى بارئها.