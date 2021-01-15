زراعة الفيوم تُشارك في حملات مكثفة لتعقيم المنشآت الحكومية

وجه الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، جهاز المكافحة بمديرية الزراعة، بقيادة المهندس فؤاد محمد، مدير عام إدارة المكافحة، بالتنسيق مع الإدارات الزراعية والوحدات المحلية، بضرورة الاستمرار في تكثيف حملات التعقيم لتطهير المكاتب والطرقات والسلالم والحمامات والسيارات الحكومية، وذلك تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس «كوفيد 19» المستجد والشهير بـ«كورونا»، والحد من انتشاره حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنّ ذلك يأتي تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات لمجابهة فيروس «كورونا» المستجد.

وكشف وكيل زراعة الفيوم، أنّ الإدارة الزراعية بمركز إطسا، بقيادة المهندس ماهر أبو رحيل، مدير الإدارة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية، برئاسة خالد فراج، رئيس مركز ومدينة إطسا، نفذوا حمله لتعقيم المصالح الحكومية بمدينة إطسا والقرى التابعة للمركز اليوم الجمعة، وذلك بحضور المهندس فيصل رجب، والمهندس لطفي عاشور، والمهندس مصطفى قاسم، والمهندس عباس العشيري، والعاملين بالوحدة الميكانيكية بالإدارة الزراعية بإطسا.

ولفت إلى أنّ الإدارة الزراعية بمركز يوسف الصديق، بقيادة المهندس نبيل لملوم، مدير الإدارة، قامت بالتنسيق مع الوحدة المحلية، برئاسة المهندس كمال سلومة، رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، بتطهير مقرالإدارة الزراعية بمواتير الإدارة وقسم المكافحة، بحضور المهندس هيلان، والمهندس عثمان علي، والفنيين بالإدارة الزراعية.

وأوضح أنّ الإدارة الزراعية بمركز طامية، بقيادة المهندس ألفي كامل، مدير الإدارة، قامت أيضًا بالتنسيق مع الوحدة المحلية، برئاسة المحاسب ياسر جمعة، رئيس مركز ومدينة طامية، بتعقيم وتطهير عدد من الشوارع، والمنشآت الحكومية، ومبنى مجلس المدينة، والإدارة الزراعية، وكذلك قرية فانوس، وقصر رشوان، بحضور المهندس عماد الحداد وكيل الإدارة، والمهندس نصر شعبان، رئيس قسم المكافحة.