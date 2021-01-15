تحرير 17 محضرا لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة في بيني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن تحرير 17 محضرا ضد مواطنين، لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامة، وفض 9 أسواق و8 سرادقات «أفراح وعزاء»، لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، في حين تم غلق عدد 7 مراكز للدروس الخصوصية، خلال الحملات المكثفة التي شنتها الوحدات المحلية بالتعاون مع مديرية الأمن خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشار محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، إلى تلقيه تقريرا، بجهود مجابهة فيروس كورونا، والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في مجال تطبيق التدابير الاحترازية الصحية واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وغير الملتزمين من الأفراد والمنشآت، خلال يوم أمس، وذلك تنفيذاً لقرار رئاسة الوزراء رقم 2701 لسنة 2021.

وأضاف أن التقرير تضمن تحرير 17 محضراً لأفراد لمخالفتهم ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى فض 9 أسواق لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بجانب فض 8 سرادقات لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، في حين تم غلق عدد 7 مراكز "سناتر" للدروس الخصوصية.

فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني سويف بغلق 105 محلات ومنشأة تجارية بدائرة الوحدة المحلية لعدم التزامها بالإجراءات الوقائية.

وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح و العزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مع مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

وناشد محافظ بني سويف المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، وأنه تم تكليف الجهات المعنية بتطبيق القانون على المخالفين.