بعد تصنيف «حسم» إرهابية.. خبراء: تأخر كثيرا وننتظر أن تلحق بها «الإخوان»

عززت وزارة الخارجية الأمريكية، من العقوبات على حركة «حسم» أحد الأذرع المسلحة لتنظيم الإخوان، من خلال إدراج الحركة كمنظمة إرهابية أجنبية، بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، كذلك أدرجت وزارة الخارجية أيضا كلا من يحيى السيد إبراهيم موسى، وعلاء علي علي محمد السماحي، على لائحة الإرهابيين الدوليين.

وسبق أن وضعت الخارجية الأمريكية في 2018، كل من حركة «حسم» وجماعة «لواء الثورة» على القائمة الخاصة للتنظيمات الإرهابية الدولية، بسبب ما يقومون به من أعمال عنف تستهدف مدنيين، وكلاهما يعملان في مصر وتابعين لجماعة الإخوان.

بدوره، قال سامح عيد، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن يحي موسى، هو المتهم الرئيسي في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وهو من المجموعة الموالية لمحمد كمال، قائد التنظيم المسلح للجماعة، وعلاء السماحي، هو مسؤول عن تنظيم «حسم» الإرهابي.

كما انتقد «عيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» القرار الأمريكي، بوصفهم بـ«المحظورين» وليس «الإرهابيين»، مؤكدا أنه أمر يدعو للدهشة، ويؤكد أن هناك أصوات داخل الكونجرس الأمريكي لا ترغب في الاعتراف بتنظيم الإخوان كتنظيم إرهابي، وترى أن هناك دور مستمر للجماعة الإرهابية، فهناك إعادة استخدام لتيارات الاسلام السياسي.

علاء السماحي العقل المدبر لعمليات سيناء

بدوره، أكد ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الاسلامية، إن علاء السماحي، يستحق إدراجه على قوائم الإرهاب، وهذا القرار تأخر كثيرا، فحركة «حسم» توقفت الآن عن عملياتها التي كانت في أوج نشاطها عام 2015 بعد فترة الإطاحة بجماعة الإخوان الإرهابية، حيث خرج هذه التنظيم من رحمها فهم ليسوا منفصلون عنهم.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن علاء السماحي، هو المؤسس الفعلي لحركة «حسم» وكان الاسم الحركي له «الدكتور» وهو الذي خطط لتنفيذ العمليات الإرهابية داخل القاهرة والمدن، فهو بمثابة العقل المدبر، بالتنسيق مع تنظيم «أنصار بيت المقدس» في سيناء، ويحي موسى، كان هو المشرف على علاء السماحي، الذي كان بمثابة المنفذ، إضافة إلى أن حركة «حسم» هي المسؤولة عن اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، وأيضا العديد من محاولات الاغتيالات في مصر.

وتابع بأن يحى موسى، عندما كُشف أمره فر إلى تركيا للإدارة من هناك، ولكي يعطي الأوامر للسماحي في مصر للقيام بالعمليات الإرهابية، وكانت جماعة الإخوان قد عهدت إليه بالإشراف والتنسيق بين المجموعات الإرهابية للإخوان في مصر والقيادات في تركيا.

ترحيب حقوقي بإدارج «حسم» على قوائم الإرهاب الأمريكية

فيما رحبت الدكتورة داليا زيادة، رئيسة مركز دراسات الديمقراطية الحرة، بقرار وزارة الخارجية الأمريكية، بإدراج حركة «حسم» التابعة لجماعة الإخوان رسميا، على قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية التي تصدرها الوزارة مرة كل عامين.

وأوضحت «زيادة»، في بيان لها، إن هذا التصنيف دليل جديد على أن الإخوان جماعة عنيفة مؤهلة لتصنيفها على أنها منظمة إرهابية أجنبية، وتنظيمات «حسم ولواء الثورة وحماس والجهاد الإسلامي»، كلها فصائل مسلحة تابعة لجماعة الإخوان، ومع ذلك لا تزال الولايات المتحدة غير قادرة على تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية.