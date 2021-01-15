الأوقاف: النور في القرآن الكريم موضوع خطبة الجمعة القادمة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 22 / 1 / 2021م، لتكون تحت عنوان: «النور في القرآن الكريم»، حيث دعت جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين «الأولى والثانية» مراعاة للظروف الراهنة.

القرآن الكريم رحمة وهداية

ومن جانبه، أكد دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن القرآن الكريم كله رحمة وهداية ونور وضياء للعالمين وشفاء لما في الصدور، وأن واجبنا هو إبراز هذه الجوانب وسائر جوانب الكمال والجمال في القرآن الكريم، لنضيء بها حياتنا ونعمر بلوحات الجمال ومعالم الهدى والنور الساطعة بين سطور هذا الكتاب العزيز سطوع الشمس في رابعة النهار هذا الكون البديع، محترما بالدعاء بقوله: نسأل الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن

يذكر أن وزارة الأوقاف حشدت منابرها على مستوى الجمهورية والتي يقدر عددها بأكثر من 120 ألف مسجد، للحديث حول فريضة الزكاة والتوازن المجتمعي، حيث حددت الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم ليكون تحت عنوان «فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي»، وقالت الخطبة: «إذا كانت الزكاة تصرف للفقراء والمساكين لسد حاجتهم، فقد تكون الحاجة إلى العلاج أشد من الحاجة إلى الطعام والشراب، ولا شك أن علاج مرضی كورونا، وتوفير الدواء والأجهزة الطبية لهم، ومساعدة المضارين من الظروف الاقتصادية التي فرضتها هذه الجائحة من أولى أولويات الزكاة في هذه الأيام، وإن ذلك ليعد من باب تفريج الكرب التي حثنا ديننا الحنيف على تفريجها، حيث يقول نبينا «من فرج عن مسلم كربة في الدنيا فرج الله عنه ربة من رب يوم القيامة، ومن ستر عورة مسيلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن يشر على مسلم يشر الله عليه يوم القيامة، والله في حاجة العيد ما كان العيد في حاجة أخيه».