بعد إرسال الصحة 3 أنواع.. كيف تتم عملية اعتماد اللقاحات من هيئة الدواء؟

أكدت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، أن الوزارة سترسل عددا من عينات مختلفة من لقاحات كورونا إلى هيئة الدواء المصرية لفحصها واعتمادها، في حال وصولها إلى مصر قبل بدء منحها للمواطنين، مشيرة إلى أن هذه اللقاحات هي أسترازينكا وفايزر وموديرنا.

وتابعت أنها طالبت بضرورة توافر كميات مناسبة من اللقاحات الثلاثة، وأنه سيتم توفير ما يقرب من 40 مليون عبوة من لقاح سينوفارم خلال الفترة المقبلة، ومن المرجع أن يتم تلقيح الأطباء بالمحافظات خلال شهر يناير الجاري.

عملية فحص اللقاحات تهدف للتأكد من أنه مر بكافة التجارب

إجراءات عديدة يتم اتباعها قبل اعتماد أي لقاح، وفقا لحديث الدكتور محمد علي عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، موضحا أن عملية فحص أي لقاح تهدف للتأكد من شيء هام وهو أن ذلك القاح قد مر بكافة المراحل الطبية المطلوبة ليكون جاهزا للاستخدام البشري.

وأضاف عز العرب لـ«الوطن»، أنه مع اللقاح تتسلم هيئة الدواء الملف الطبي للعقار والذي يحوي كافة التفاصيل الخاصة به، مشيرا إلى أنه يتم العمل على مطابقة المعلومات والبيانات الواردة مع اللقاح، وذلك يهدف لتقييم التجارب الاكلينيكية، حتى وأن كانت ذلك العقار معتمدا من الخارج.

التجارب تشمل تحليل المركب والفاعلية والثبات خلال العلاج

وتابع المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، أنه يتم إجراء بعض التجارب الفنية مثل تحليل المركب، وفيه يتم تحليل مركبات العقار ومقارنتها ببيانات الملف، كذلك تجارب لقياس الفاعلية ومدي تأثيره على الأعراض الجانبية للشخص المصاب، وتحليل لقياس مدي ثبات فاعلية اللقاح خلال عملية العلاج.

وأردف أنه يتم أيضا التأكد أن العقار مر بكل الخطوات اللازمة له والاطلاع على بيانات التجارب الاكلينيكية التي مر بها، مدى رد فعله في التعافي من الفيروس.