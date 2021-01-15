باحث: واشنطن قد تضع الإخوان على قوائم الإرهاب مستقبلا

قال منير أديب الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن إدراج الولايات المتحدة الأمريكية حركة «حسم» الإخوانية على قوائم الإرهاب سيسفر عنه قرارات ضد كل من كانت له علاقة بهذا التنظيم المتطرف سوف يتم التعامل معه بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الأشخاص الذين ذُكروا في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لهم صيغة اعتبارية وهم معروفون وموجودون في تركيا، أي أنه سيجري التعامل معهم كما سوف يتم التعامل مع الدولة التي مازالت تستضيف هؤلاء الأشخاص الذين وُضعوا على قوائم الإرهاب، فضلًا عن وجود أشخاص آخرين معروضون أمام القضاء المصري ومتهمون في قضايا تتعلق بممارسة بعض الأنشطة الإرهابية التي قامت بها حركة حسم وتنظيم ولاية سيناء.

وأضاف أديب خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «وضع حركة حسم على قوائم الإرهاب، ربما يعطي إشارة إلى أن واشنطن تضع مستقبلًا جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الإرهاب، وبخاصة أن هذه الميليشيا المتطرفة خرجت من رحم التنظيم، إذ توجد مطالبات ومشروعات قوانين سابقة تقدم بها الكونجرس الأمريكي من أجل وضع الإخوان على قوائم الإرهاب».

وتابع بأن الإدارة الأمريكية القادمة أمام فكرة وضع جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، وبخاصة أن الإدارة الأمريكية الحالية قطعت الإدارة القادمة التي قد تتعاون مع الإخوان وتعطيهم مساحة أكبر، وبخاصة أن الميليشيات المسلحة التابعة لهذا التنظيم المتطرف وُضعت على قوائم الإرهاب وهذا ربما يجعل الولايات المتحدة تواجه الإخوان.

وأردف أن قرار الخارجية الأمريكية ربما يضع الاتحاد الأوروبي أمام الالتزامات الحقيقية التي يجب أن يأخذها على نفسه، وبخاصة أن فرنسا والنمسا بدأتا في مواجهة كل التنظيمات والميليشيات التابعة للجماعة الإرهابية والتي تتواجد على أراضيها في صور لها علاقة بالمنظمات الإسلامية، ولذلك فإن هذا القرار سيدفع العديد من الدول إلى مواجهة الإخوان.