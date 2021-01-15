كيف تحصل على الدعم المادي لمختلف الشرائح؟.. «الكهرباء» تجيب

يحرص الكثير من مستخدمي مرفق الكهرباء على التوفير والترشيد في الاستهلاك الشهري الخاص بهم، حتى لا يتفاجأوا من ارتفاع قيمة الفاتورة الخاصة بهم للعدادات التقليدية، ونفاذ كارت الشحن للعدادات مسبقة الدفع.

وتمنح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين دعم خاص يتم تحديده وفق الشرائح التي تستهلك الكهرباء، والتي تتحدد بقيمة 22 جنيها لكل كيلو وات، كما يتحدد الشرائح المختلفة وفق الاستهلاك الشهري، ويوجد فروقات في التنقل بين الشرائح والتي تتحدد بـ22 جنيهًا.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، الدعم المقدم للمواطنين وفقا للشرائح المختلفة، وفق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:

الشريحة الأولى: هي التي تستهلك من 0 وحتى 50 كيلو وات.

الشريحة الثانية: هي الشريحة التي تستخدم من 51 كيلو وحتى 100 كيلو وات، ويزيد استهلاكها عن الشريحة الأولى بقيمة 22 جنيها.

الشريحة الثالثة: هي الشريحة التي تستخدم من 101 وحتى 200 كيلو وات، وتزيد القيمة عن الشريحة الثانية بـ 22 جنيها.

الشريحة الرابعة: هي التي تستهلك من 201 وحتى 250 كيلو وات.

الشريحة الخامسة: هي الشريحة التي تستهلك من 251 وحتى 350 كبلو وات.

الشريحة السادسة: هي الشريحة التي تستهلك من 351 وحتى 1000 كيلو وات، وتكون تلك الشريحة خارج الدعم المادي.

الشريحة السابعة: يتخطى الاستخدام بها 1000 كيلو وات.

وتوجه وزارة الكهرباء توجيهاتها للمواطنين الراغبين في الحصول على الدعم المادي لاستخدام الكهرباء، بضرورة الترشيد في الاستهلاك لتجنب الانتقال للشرائح الأعلى.

طرق تقديم الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه لمقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- كما يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.