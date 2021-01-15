عاجل.. دول أوروبية: قلقون من تأخر تسليم لقاح «فايزر»

أعربت 6 دول أوروبية عن قلقها البالغ من تأخر تسليم لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ويعتمد لقاح «فايزر»، الذي طورته شركة «فايزر» الأمريكية وشركة «بيونتيك» الألمانية، على تقنية أحدث تعتمد على استخدام الشفرة النووية للفيروس حتى تحفز الجسم لإنتاج أجسام مضادة.

وكانت ألمانيا، أعلنت في وقت سابق، من اليوم، أن تسليم شحنات لقاح «فايزر» للاتحاد الأوروبي سيتأخر 3 أو 4 أسابيع.

وتصل نسبة فاعلية لقاح «فايزر» ضد فيروس كورونا إلى 95%، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وتجاوز عدد الإصابات بكورونا في أوروبا، في وقت سابق من اليوم، 30 مليونا، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.