مصدر: حركة تغييرات رؤساء شركات الكهرباء فبراير المقبل

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إجراء حركة تغييرات لرؤساء شركات توزيع وإنتاج الكهرباء مع بداية شهر فبراير المقبل، بعد انتهاء الأجهزة الرقابية من فحص ملفات الأسماء الجديدة المرشحة لتولي المناصب القيادية بالشركات لاستكمال المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة في الخطط الاستثمارية والطموحة للعام المالي الحالي لرفع مستوى الخدمة بشكل يرضى المواطنين بخلاف نسب تحصيل قطاعات الاستهلاك المنزلي والتجاري والحكومي.

مصدر: الاستقرار على الأسماء المرشحة لتولي المناصب القيادية

وكشف المصدر لـ«الوطن» أن حركة التغييرات المرتقبة تصل نسبتها إلى 65% من القيادات، وأن الأسماء التي تم الاستقرار عليها لرئاسة الشركات بشكل نهائي موجودة في مكتب الوزير منذ شهر يناير الجاري، وتم تأجيل الإعلان عنها، لافتا إلى الإبقاء على مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بعد إنجاز المشروعات المكلفة بها بنسب عالية من الجودة والتنفيذ والطفرة الكبيرة في مشروعات الربط الكهربائي لتصبح مصر مركزا عالميا للطاقة والتحسن الكبير في الشبكة، إضافة إلى التوسع الكبير في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

المفاجأت واردة في الحركة وقيادة نسائية ضمن التشكيل الجديد

وأشار المصدر إلى أن المفاجآت في حركة التغييرات واردة، خاصة في اللحظات الأخيرة قبل إعلانها بعدما تم عرض أسماء جديدة مع مطلع العام الجاري نجحت في تحقيق عدد من الملفات لتولي المناصب القيادية، لافتا إلى أن الحركة ستشمل تولي قيادة نسائية حاصلة على الدكتوراة وتتمتع بخبرة وكفاءة، ونجحت في إحداث طفرة كبيرة في المشروعات المكلفة بتنفيذها مؤخرا.

الكفاءة والقدرة على القيادة معيار الاختيار

وأضاف المصدر أن الحركة ستشمل تولي أحد رؤساء الشركات منصب بديوان عام الوزارة وسيتولى مكانه أحد رؤساء الشركات بالصعيد، والذي يشهد له بالكفاءة والتميز في كل الملفات التي تولاها ولما يتمتع به من خبرة قيادية طويلة استطاع من خلالها تنفيذ التكليفات الرئاسية بمبادرة «حياة كريمة»، وحقق فيها نجاحات ملموسة إضافة إلى أعمال التطوير التي تمت في الشبكة، وأدت إلى تحسن الخدمة بشكل نال استحسان المواطنين في محافظات الصعيد.

الإبقاء على أصحاب الخبرات الذين حققوا طفرات في اماكنهم

وألمح المصدر إلى الإبقاء علي عدد من القيادات من أصحاب الخبرات الطويلة الذين حققوا طفرات كبيرة في جميع الشئون الفنية والتجارية، خاصة في نسب التنفيذ العالية في جميع المشروعات بالقطاعات التابعة لهم، خاصة في ظل أزمة كورونا التي تعرضت لها البلاد منذ شهر مارس من العام الماضي، إلا أنهم حققوا المعادلة باستمرار واستقرار التغذية والمحافظة على نسب التحصيل.

عدم تفاعل كبار المسئولين مع شكاوى المشتركين

قال المصدر إن من بين أسباب حركة التغييرات شكاوى المشتركين المتكررة من عدم تفاعل كبار المسئولين مع شكاواهم وتركها لصغار الموظفين للتعامل معها دون البت فيها خاصة المتعلقة بفواتير الكهرباء.

حوكمة العمل بكل الشركات

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أصدر قرارًا وزاريًا برقم 11 لسنة 2019 بتاريخ 15 من شهر يناير من العام قبل الماضي بتعيين مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ضمن سياسة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين جودة الخدمة للمشتركين في مصر ورفع معدلات الأداء لشركات الإنتاج والنقل والتوزيع والاستغلال الأمثل للموارد وإدارة الأصول بكفاءة وفاعلية وحوكمة العمل بكافة الشركات.

مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء:

- مهندسة/ صباح محمد عبداللطيف مشالي رئيساً وعضوًا منتدبًا.

- مهندس/ جمال عبدالناصر بدر حسين عضوًا متفرغًا للمنطقة الشمالية.

- مهندس/ صلاح عزت إسماعيل عضوًا متفرغًا للمنطقة الجنوبية.

- مهندس/ خالد عبدالكريم حسن محمدعضوًا متفرغًا للدراسات والتصميمات.

- محاسب/ هانى محمد إسماعيل السيد عضوًا متفرغًا للشئون المالية والإدارية.

رؤساء مجالس إدارة شركات الإنتاج:

- مهندس/ طارق عبدالحميد طه فضل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء.

- مهندس/ محمد السعيد محمد العبد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء.

- مهندس/ محمد عبدالباقى محمود أبوسنه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء.

- مهندس/ حمدى أحمد عبدالرازق ضرغام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء.

- مهندس/ محمد مختار فهمي راغب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء.

- مهندس/ محمد عمرو عوض الكريم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء.

رؤساء مجالس إدارة شركات التوزيع:

- محاسب/ محمد محمود حسين السيسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

- مهندس/ حسام الدين حسن عفيفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

- مهندس/ مدحت عويس فوده خلف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

- مهندس/ محمد أحمد السيد حسن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء.

- مهندس/ محمد عبدالحكم عبده يوسف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

- مهندس/ محمد أحمد أبوالعزم عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

- مهندس/ حمدي محروس سالم عكاشة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

- مهندس/ رأفت حسين إبراهيم شمعه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

- مهندس/ سامي عرفة أبوورده بسيونى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.