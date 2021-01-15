المحافظ: 192 قرية بالمنيا يتم تطويرها بمبادرة «حياة كريمة»

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء المراكز التي سيتم تنفيذ أعمال التطوير الشامل، بها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بالمتابعة الميدانية المستمرة للقرى التي سيشملها التطوير في مختلف القطاعات وتوصيل كافة الخدمات والمرافق العامة، مشددا على توفير كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لتنفيذ اعمال التطوير طبقا للجدول الزمني المحدد.

قال المحافظ، إن أعمال تطوير القرى المستهدفة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير اكثر من 1000 قرية جديدة على مستوى الجمهورية، من خلال تطوير 50 مركزا على مستوي محافظات الجمهورية، موضحا أن نصيب محافظة المنيا منها 5 مراكز وهي (أبوقرقاص – ملوي - العدوة – مغاغة – ديرمواس)، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لروية مصر 2030.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم تنفيذ أعمال التطوير الشامل بمحافظة المنيا في 192 قرية، بنطاق الـ5 مراكز المحددة على مراحل متتالية، مشيرا إلى أن أعمال التطوير ستشمل تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات منها (التعليم والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطرق) بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الاسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.

وكان محافظ المنيا، عقد اجتماعا أمس مع أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ، وذلك لمناقشة خطة العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية أكتر من 1000 قرية ريفية على مستوى محافظات الجمهورية والتي تستهدف تطوير 50 مركز على مستوي محافظات الجمهورية، منهم 5 مراكز بمحافظة المنيا وهم (ابوقرقاص – ملوي - العدوة – مغاغة – ديرمواس)، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030 .

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