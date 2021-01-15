عقوبة عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي وحساب غرامة التأخير.. اعرفها

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وسدادها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة، على أن يكون سداد الفاتورة بحسب ما تم الاتفاق عليه مع المتعاقد سواء شهري أو ربع سنوي أو سنوي، وبحسب الشروط والأحكام يخضع المتعاقد المتقاعس عن سداد الفاتورة لإجراءات عدة تبدأ من تحويل الخط للاستقبال فقط إلى قطع الخط وصولا لدفع غرامات.

عقوبة عدم تسديد الفاتورة

وقالت الشركة في بيان لها، في حال عدم سداد العميل لفاتورة التليفون تحول الشركة الخط الأرضي إلى استقبال فقط، فضلا عن قطع خدمة الإنترنت الأرضي بها عن الخط، ويتم تحديد مهلة لسداد الفاتورة وحال تخطي المهلة يدفع العميل غرامة مالية إلى جانب قيمة الفاتورة.

أما عن قيمة الغرامة قال أحد ممثلي خدمة العملاء، خلال اتصال هاتفي يستفسر عن حساب الغرامة المالية حال التأخير عند سداد فاتورة التليفون الأرضي المنزلي، تبدأ من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.

وتدفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال أحد فروع أو منافذ الشركة المصرية للاتصالات في مختلف أنحاء الجمهورية، أو من خلال دفعها في أحد منافذ فوري، أو أمان، أو خدماتي، أو مصاري، أو BEE، أو راديو شاك، أو من خلال مكاتب البريد المصري بجميع المحافظات، كما يمكن أن تسدد إلكترونيا.

بالخطوات طرق سد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا

1- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات من هنـــــــــا.

2- إدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، مع الضغط على «اظهر الفواتير» لتظهر الفواتير غير المدفوعة والتي يجب سدادها.

3- اضغط على اختر للسداد ثم قم بإضافة البريد الإلكتروني الخاص بك ثم قم بالضغط على خانة سدد.

4- قم باختيار طريقة الدفع وذلك من خلال الدفع بالفيزا أو الماستر كارد، وهي آخر خطوة لاستكمال سداد الفاتورة وبها يكون تم سداد الفاتورة إلكترونيًا بنجاح.