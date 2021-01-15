«سلامة الغذاء»: لا مشكلة في مرتجع الصادرات بعد التأكد من صلاحيته

قال الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إنه لا توجد أي مشكلة في مرتجع الصادر المصري، إذا كان صالحًا للاستهلاك الآدمي، حيث يتم الفحص الظاهري له سريعًا بمجرد تقدم صاحب الشأن بالطلب، ويتم سحب العينات لفحص صلاحية الاستهلاك الآدمي، موضحا أنه من غير المقبول أن يتم معاملة المستهلك المصري بمعاملة أقل من غيره، وطرح غذاء سبق رفضه من جهة أخرى وإعادته إلى بلد المنشأ بدون التحقق من سبب الرفض.

وأضاف منصور، خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، لمناقشة وضع عمل الهيئة في الوقت الحالي، والمعوقات التي تواجه المستوردين، أن الهيئة قامت بإجراء تيسيرات في نظام المعالجات في لجنة التظلمات المنعقدة في الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ويتم الموافقة على المعالجة لمعظم البيانات طبقًا للمواصفات القياسية بكل صنف.

وأوضح أنه تم تحديد آليات السحب من قبل المختصين بقسم المعامل لدى الهيئة لبعض مستلزمات الإنتاج وجاري العمل على باقي السلع مع مراعاة كيفية السحب والتعامل مع أنواع الحاويات سواء من نفس المنتج والمكونات التشغيلية أو من مختلف التشغيليات ولكن لنفس المنتج أو أنواع مختلفة من المنتجات بنفس الحاوية، وتم تسوية ذلك وتعميمه على شركات الفحص المسبق للعمل به.

وأفاد بأنه في ظل منظومة النافذة الواحدة الإلكترونية ووجود وإشراف مكاتب الصحة بالمخازن، لا يمكن إصدار سعة تخزينية بدون إطلاع على تلك المستندات، مؤكدًا أن الهيئة تطبق المادة 86 من اللائحة الاستيرادية 770 لسنة 2005 وتعديلاتها في هذا الشأن، وما زالت منظومة النافذة الواحدة تحت مراحلها التجريبية، وتحت المتابعة حتى يتم التأكد من مدى فاعليتها، وعملها بالصورة المرجوة، ويتم ذلك بالمتابعة المستمرة بين الهيئة.

جاء اللقاء بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وأحمد صقر نائب رئيس «غرفة الإسكندرية»، وأعضاء مجلس الإدارة، أشرف الجزايرلي، والأستاذ محمد حفني، وأشرف أبو إسماعيل، ومحمود مرعي، والمهندس محمد فتح الله، وحمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين بغرفة الإسكندرية، وعبد العال علي مستشار النقل الدولي بغرفة الإسكندرية، ومحمد العرجاوي ومحمد رستم، عضوي شعبة المستوردين بالاتحاد العام و«غرفة الإسكندرية»، والدكتور محمد محمود الدالي، مشرف فرع جهاز سلامة الغذاء بالإسكندرية، ومجموعة من كبار المستوردين بالإسكندرية.