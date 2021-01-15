المحافظ ووزير الشباب يتفقدان أعمال إنشاء «سيتي كلوب» باستاد شبين الكوم

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والوفد المرافق لهما، الأعمال الإنشائية والتجهيزات بفرع نادي «سيتي كلوب» باستاد مدينة شبين الكوم، بنسبة تنفيذ 95%.

تأتِ تلك الزيارة التفقدية في إطار جولات وزير الشباب والرياضة لمتابعة سلسلة إنشاءات أندية «city club» بمختلف محافظات الجمهورية، وإعطاء شارة البدء في تجهيز النادي للافتتاح، تنفيذا لتوجه الدولة لدعم وتطوير الرياضة، وتشجيع الاستثمار في المجال الرياضي.

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، والأستاذ محمد كامل، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لشركة استادات القابضة، المالكة لمشروع أندية «سيتي كلوب» والدكتور سمير كرم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والرياضية، وعدد من نجوم الرياضة.

ومن جانبه، أعرب محافظ المنوفية عن شكره وامتنانه للرئيس التنفيذي لشركة إستادات على مبادرته لتطوير إحدى الحدائق والمراكز الشبابية بشبين الكوم لتناسب جميع فئات المجتمع والطبقة المتوسطة وكذا المنطقة المحيطة بالنادي.

وأكد على اهتمام الدولة بالخطة الاستراتيجية للنهوض بقطاعي الشباب والرياضة لدعم وتوسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية وتوفير بيئة رياضية لجميع فئات أفراد المجتمع، مشيرا إلى أن إنشاء فرع نادي «سيتي كلوب» الرياضي بعاصمة المنوفية، يُعد طفرة نوعية في تقديم خدمات رياضية وترفيهية لأبناء شعب المنوفية، وإيجاد متنفس حضاري للأسر، مؤكدا حرصه الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم الكامل للمستثمرين للنهوض بقطاع الاستثمار بنطاق المحافظة وخلق فرص جادة للشباب، وذلك من أجل دفع عجلة الإنتاج وإحداث تنمية اقتصادية للمحافظة.

واستمع المحافظ ووزير الشباب والرياضة، إلى شرح من الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة استادات لمكونات المشروع وعدد المستفيدين، مشيرا إلى الانتهاء من تنفيذ الأعمال بنسبة 95% وجارِ استقبال الأعضاء وسيتم قريبا تفعيل مراكز الخدمات الحكومية والبنكية والثقافية لتقديم الخدمات بشكل أفضل للجمهور.

وتم استعراض فيديو توضيحي عن المراحل الإنشائية قبل وبعد التنفيذ، كما شملت الجولة تفقد عدد من المنشآت بالنادي، منها قاعة مؤتمرات وسينما وفندق ومركز ثقافي ومركز للخدمات الحكومية والبنوك وآخر للمرأة، وفق أحدث التصميمات والتكنولوجيا الحديثة، وكذا ملاعب كرة قدم خماسي وملاعب تنس وملعبين إسكواش وصالة العاب نزال وبساط متعدد بواقع 2 بساط داخل القاعة، وملاعب كرة سلة ويد وطائرة، كما يشمل النادي صالة للألعاب الإلكترونية و«جيم» و3 حمامات سباحة ومنطقة ألعاب خاصة بالأطفال، بالإضافة إلى تطوير الصالة المغطاة.

وأشاد المحافظ والوزير، بحجم المجهودات والأعمال المنفذة بالنادي، من قبل شركة استادات وإنجازها المهام فى وقت وجيز، الذي سيكون بمثابة صرح رياضي ضخم يخدم أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد وزير الشباب والرياضة على أن هذا اليوم يعد عرسا وتتويجا لما طال انتظاره منذ بد العمل بالمشروع في أكتوبر 2018، معربا عن سعادته بهذا الكم من الإنشاءات والتجهيزات الفنية، الذي سيكون بمثابة مركز خدمي ومجتمعي، موضحا أن هذا الكم من الأعمال يُعد بمثابة افتتاح تجريبي.

وعلى جانب آخر، أكد صبحي، أن الوزارة تسعى لتطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية وفقاً لرؤية القيادة السياسية من خلال تطوير عدد من الإستادات والأندية الرياضية واستغلال المساحات الغير مستغلة وتحويلها إلى أحد الروافد الاستثمارية الرياضية الكبرى بالتعاون مع شركة «استادات القابضة» لتقديم خدمات رياضية واجتماعية وترفيهية تناسب جميع المواطنين.

كما أشار إلى وجود مراكز ثقافية تخدم استراتيجية الدولة لبناء الإنسان، مؤكدا على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ تلك المشاريع العملاقة، التي ستصبح بمثابة متنفس حقيقي لأفراد الأسر المصرية بمختلف محافظات الإقليم تماشيا مع رؤية بناء الدولة الحديثة لتصبح الرياضة إحدى دعائم الدولة الاقتصادية.