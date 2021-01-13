محافظ المنوفية يلتقي أعضاء «البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وحياة كريمة»

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بأعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ومؤسسة حياة كريمة، اليوم، بحضور المهندس محمد ربيع منسق «حياة كريمة»، والدكتورة أمل غنيم منسق مساعد المؤسسة وأعضاء المؤسسة بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء.

يأتي اللقاء في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسة «حياة كريمة»، والجهاز التنفيذي للمحافظة لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير وتنمية 1000 قرية ريفية على مستوى محافظات الجمهورية، فضلاً عن الوقوف على أهم الأولويات التي سيتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية والتي تمس حياة المواطنين لتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم، من خلال الرصد الميداني لمعرفة الاحتياجات من قبل المواطنين، في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن الريفي.

ورحب محافظ المنوفية بالوفد، مثمناً دور الدولة في إعداد جيل من الشباب الواعد وتأهيلهم للقيادة وإشراكهم في صنع السياسات والإدارة الفعالة واتخاذ القرار للنهوض بوطنهم نحو التقدم والازدهار.

وأكد المحافظ أن مبادرة «حياة كريمة»، تعد فرصة ذهبية حقيقية على أرض الواقع لتحقيق تنمية مستدامة بقرى الريف المصري، موضحاً حرصه واهتمامه على تقديم كافة التسهيلات لتنفيذ المبادرة لتنمية وتطوير 81 قرية ريفية بمركزي الشهداء وأشمون، لافتًا إلى أن اللجان المشكلة ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي الشهداء وأشمون وأعضاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة زاروا المواقع علي الطبيعة لمطابقة الدراسات التي تم إعدادها استعدادا لبدء التنفيذ.

وأشار المحافظ إلى الأخذ في الاعتبار الأولويات والاحتياجات الأساسية التي تمس حياة المواطن المنوفى لتحقيق أقصى استفادة واستهداف أكبر عدد من المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم، كما تطرق إلى الحديث عن دعمه الكامل لأبناء المحافظة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المبادرة ، حيث استطاع إدراج مركز أشمون ضمن خطة المبادرة وبذلك تكون المنوفية، حظيت بمركزين هما «أشمون والشهداء»، في مبادرة التطوير بواقع 27 قرية بمركز الشهداء و54 قرية بمركز أشمون بإجمالي 81 قرية وفقا لمعايير حددها مجلس الوزراء بالإضافة إلى العزب والنجوع.

وخلال اللقاء استعرض محافظ المنوفية المجهودات التي قام بها وتم تنفيذها بنطاق المحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بأرجاء المحافظة ومنها، زيادة الموازنة العامة للمحافظة مقارنة بالأعوام السابقة ودعم قطاع الطرق بـ850 مليون جنيه و310 ملايين جنيه لتطوير المناطق غير المخططة بشبين الكوم ودعم القطاع الطبي بالمحافظة بمبلغ 100 مليون جنيه لشراء أجهزة طبية ومستلزمات لمواجهة أزمة كورونا من خلال مبادرة البنك المركزي المصري و 135 مليون جنيه كدعم من بنكي الأهلي ومصر لرفع كفاءة مشروعات البنية التحتية، وكذا توقيع عقد أول مدرسة دولية بإجمالي استثمارات مليار و600 مليون، والاهتمام بمحوري قطاع تحسين البيئة وتطوير الحدائق والميادين والمواقف النموذجية وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة ومشروعات الصرف الصحي وغيرها من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها والتي سيشهدها المواطن المنوفى خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أشاد أعضاء الوفد بمجهودات محافظ المنوفية الملموسة وسعيه الدائم والطموح للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، معربين عن سعادتهم بهذا اللقاء المثمر والبناء ومتمنين التوفيق والرقى للمحافظة وشعبها.