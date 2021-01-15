توقعات طقس 72 ساعة.. أمطار وعواصف ترابية

توقعت هيئة الأرصاد عدم استقرار في حالة الطقس وحدوث تغييرا مفاجئا بداية من اليوم الجمعة، إذ ستشهد الأيام القادمة سقوط أمطار، كما ستنخفض درجات الحرارة بنحو 6 درجات لتصل إلى 19 أو 18 درجة مئوية مقارنة بدرجات الحرارة الأيام السابقة.

ومن المتوقع وفق لبيان هيئة الأرصاد، أن يستمر نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة الأيام القادمة، وستزداد بدءا من غدًا السبت 16 يناير ويستمر هذا الطقس وتلك التقلبات حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الخبراء لحالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة، من السبت إلى الإثنين، حيث يسود طقس معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، كما سيكون مائل للبرودة نهار بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية، أما على جنوب الصعيد يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، كما توجد أمطار خفيفة إلى متوسطة.

درجات الحرارة يوم السبت 16 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 09.

درجات الحرارة يوم الأحد 17 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.

درجات الحرارة يوم الإثنين 18 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 9.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.