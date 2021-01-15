مشرفة حفل افتتاح مونديال اليد: 4 شهور تحضيرات بمشاركة 150 شخصا

تمتاز مصر دائما بقدرتها على استضافة أكبر البطولات، وتنظيم أروع الأحداث في مختلف المجالات، حيث أبهرت «أم الدنيا» العالم بحفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها الـ27، داخل الصالة المغطاة لـ ستاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من كبار شخصيات الدولة، واللجنة المنظمة للبطولة.

كما أحيى حفل الافتتاح المطرب تامر حسني بأغينة خاصة للبطولة تحت اسم «ارفع إيدك»، بمشاركة فرقة استعراضية، حيث لاقى الحفل إعجاب المتابعين، للعروض المُقدمة خلاله.

«سينرجي»: أردنا تقديم حفل يمزج بين مصر والتطور الحالي

4 أشهر هي فترة الاستعداد والتجهيز لحفل افتتاح كأس العالم لليد، حسبما قالت سلمى الغندور، المدير بقسم خدمة العملاء بشركة «سينرجي» للإعلان، والمشرف على تنفيذ حفل الافتتاح، مضيفة أن أولى خطوات الاستعداد تمثلت في إيجاد فكرة إبداعية جديدة ذات طابع مصري، وتجمع ما بين التاريخ المصري والتطور الذي نشهده في جميع المجالات، خاصة وأن حفل افتتاح هذه الدورة يختلف تمامًا عما سبقه من أحداث مماثلة، بسبب الظروف الاستثنائية التي يقام خلالها.

أكثر من 150 شخص شارك في التجهيز لحفل افتتاح مونديال اليد

وأضافت «الغندور» لـ«الوطن»، أن الشركة استعانت بفرقة «إلواز» الكندية، والتي لها خبرة طويلة في مجال الاستعراض والافتتاحات الرياضية، وتم التحضير للحفل بفريق تكون من 150 شخص، بينهم الراقصين ومصممين الموسيقى والعروض الضوئية، وعروض الليزر والـ«3D Mapping»، وبمشاركة النجم تامر حسني، ومطرب الراب مروان موسى، والمطربة الصاعدة هدى الشربينى، بأغنية «ارفع إيدك» التي أعدت لتكون الأغنية الرسمية للبطولة، لافتة إلى أن التحضيرات النهائية استغرقت أسبوع، ليخرج الحفل بشكل مشرف أمام العالم.

«سينرجي»: جميع المشاركين في حفل الافتتاح دخلوا الحجر 6 أيام

على الرغم أن الاستعدادات للحفل تمت خلال ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا، إلا أنه كان هناك التزام بالمعايير التي وضعتها وزارة الصحة، بحسب «الغندور»، مضيفة أنه تم عمل عمل تحاليل PCR لجميع أفراد الفريق، مع تشديد الالتزام بالاجراءات الاحترازية، وقواعد التباعد الاجتماعي، للحفاظ على جميع أفراد العاملين، فضلا عن إلزام جميع المشاركين بالحفل وعددهم حوالي 150 شخص، بما فيهم تامر حسني، بالدخول في «فقاعة» وهى حجر لمدة 6 أيام داخل أحد الفنادق التابعة للبطولة، بمتابعة من وزارة الصحة للتأكد، وعمل مسحات كل 48 ساعة للحفاظ على نقاء «الفقاعة».

إجراءات احترازية مشددة على جميع المشاركين

وذكرت سلمى الغندور، المدير بقسم خدمة العملاء بشركة «سينرجي» للإعلان، أنه تم التزام جميع المشاركين بهذه الاجراءات الصارمة، وبأيام الحجر، بغض النظر عن ارتباطاتهم الخارجية، لتقديم حفل مشرف لاسم مصر أمام العالم، والحفاظ على الجميع من حدوث أي إصابات بعدوى الفيروس المستجد، كما أن أغلب الاجتماعات للتجهيز للحفل كانت افتراضية وعن بعد.