جولة في «شوارع سيناء» تكشف: «الحياة تعود لطبيعتها».. صور

كشفت جولة ميدانية في محافظة شمال سيناء، وتحديدا في مدن العريش ورفح والشيخ زويد، قدرة الدولة المصرية على تنفيذ «التنمية الشاملة» بالمحافظة، بالتزامن مع إحكام رجال القوات المسلحة والشرطة لـ«القبضة الأمنية»، بغرض توفير المناخ الآمن لأبناء سيناء.

أمن واستقرار

«الحياة تعود لطبيعتها بعد سنوات من المعاناة في شمال سيناء».. بتلك الكلمات تحدث اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مؤكدا أن المواطنون في «أرض الفيروز» يجنون الآن ثمار الأمن والاستقرار.

وقال «شوشة»، خلال لقائه بعدد من الإعلاميين والصحفيين، إن المواجهة مع الإرهاب لم تكن سهلة، وأن تكلفتها كانت كبيرة على الجميع لكننا انتصرنا في النهاية.

مشروع للتنمية البشرية والمجتمعية

وشدد محافظ شمال سيناء، على أن «المحافظة»، تنطلق بقوة في المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية.

ولفت المحافظ، إلى أنه يتم استبدال «التوك توك» من شوارع المحافظة بـ«سيارات فان جديدة»، مقابل دفع مقدم بسيط، وسداد أقساط شهرية.

الحياة تعود للأسواق

وخلال جولة بشوارع مدينة العريش، أثني الجميع على الأوضاع في شمال سيناء، مؤكدين أن «الوضع أصبح أكثر استقراراً بعودة الحياة إلى الأسواق»، وتشاهد في «شارع 26 يوليو»، انتعاش الحركة في الأسواق، وتوافر المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، مع تأكيدات من الباعة بأنهم لم يواجهوا صعوبة في دخول المواد الغذائية والسلع إلى «شمال سيناء».

محطات الوقود «دون زحام»

وفي ميدان النصر بمدينة العريش، أشاد السائقين بجهود القوات المسلحة لإعادة الحياة إلى طبيعتها، خاصة أن عودة العمل على سيارات الأجرة التي تعمل بالغاز وكذلك البنزين والسولار مجددًا وفرت عائد مادي للإنفاق على الأسر مع عودة الدراسة إلى المدارس، مؤكدين أن الأوضاع تحسنت بصورة كبيرة جدا وأن عملية ضخ الوقود في محطات تزويد السيارات بالوقود سواء الملاكي أو الأجرة مستمرة بشكل طبيعي، ولم يعد هناك زحام على المحطات كما يروج البعض.

تطوير الخدمات

وفى جولة تفقدية بمحطة تحلية مياه الريسة، التي جرى افتتاحها في شهر أكتوبر الماضي، رصدنا عمل المحطة على مدار 24 ساعة متواصلة، توفر 5 آلاف متر مكعب من المياه يومياً، وذلك بعد أن تكلف إنشاء المحطة نحو 10.9 مليون دولار.

كما شاهدنا «المركز المتطور للتنمية والتغذية المدرسية الأمنة والتدريب»، والذي ينتج بداخله الوجبات المدرسية خلال فترة الدراسة؛ حيث تنتج الوجبات يومياً لتكون طازجة للطلاب، ومن المقرر عودته للعمل بعد عودة الدراسة، عقب تعليق ذهاب الطلاب إلى المدارس، لمواجهة تداعيات انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

تطوير مستشفى العريش العام

واتصالا بـ«كورونا»، شاهدنا في مستشفى العريش العام الكثير من الخدمات الطبية المتميزة، حيث ضمت العديد من الأقسام الجديدة وأصبحت المستشفى تقدم خدمات الرنين المغناطيسي وعمليات القسطرة القلبية عمليات المخ والأعصاب والأوعية وغيرها من العمليات الدقيقة إلى جانب التخصصات الأخرى مثل الحضانات والكلى الصناعية.

وتحول مستشفى العريش العام إلى صرح طبي ضخم في شمال سيناء، يخدم أهالي شمال سيناء، وخطة التطوير بالمستشفى بدأت بتطوير أقسام الاستقبال، والنساء والتوليد، والجراحات التكميلية، فضلا عن إنشاء مبنى خاص للكلى الصناعي.

«مدينة رفح الجديدة»

وفي مدينة رفح، تجد كتيبة ضخمة من عمال البناء والتشييد والبناء من أبناء سيناء، يعملون مع شركات المقاولات المدنية في بناء «مدينة رفح الجديدة»، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من المدينة بعد انتهاء «المرحلة الأولى» منها.

وتبلغ المساحة الإجمالية لـ«رفح الجديدة»، قرابة 535 فدان، يبلغ عدد الوحدات السكانية بها أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في 625 «عمارة»، فضلاً عن 400 منزل بدوي.

الأطفال يلهون في الشوارع

وفى الشيخ زويد، أصبحت الحياة أفضل مما كانت عليه، كما تحدث أحد مشايخ منطقة الشيخ زويد، حيث كان من المستحيل أن نرى من قبل حركة الأطفال في الشوارع وأمام المنازل وكافة أماكن التنزه، الآن تتعالى صيحاتهم وهم يمرحون بلا قيود، وتتوافر السلع والخضروات بأسعار يتباهى من تحدثنا إليهم في السوق بأنها أقل منها في باقي المدن.