يستعرض تنمية سيناء.. السيسي يشهد فيلم "طريق أمل"

شهد الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا من إعداد وإنتاج الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان "طريق الأمل"، وذلك خلال افتتاحه جامعة الملك سلمان، من مدينة شرم الشيخ، وكذلك عددًا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ.

الفيلم تناول النقلة الحضارية التي تعيشها منطقة سيناء وأهلها، في ظل الاهتمام المتعاظم من قبل الدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية في كل شبر من أرضها، إذ أنها أرض الفيروز والكنوز والمعالم السياحية والأثرية الجميلة.

واستطاعت مصر بفضل وحدة شعبها وقوة جيشها، أن تنتصر في حرب أكتوبر المجيدة واستردت من خلالها سيناء، وفي هذا الوقت آن الأوان لعبور جديد يعيد لها مجدها ويفتح لها "طريق الامل".

وجاء في الفيلم أن القيادة السياسية عملت على ربط سيناء بالوادي والدلتا عن طريق منظومة أنفاق وكباري وطرق وإنشاء مدن سكنية وتجمعات عمرانية ومناطق لوجستية في إطار استراتيجية تنموية كاملة تغير شكل الحياة على شبر في سيناء.

وولد على أرض سيناء 17 تجمعًا عمرانيًا جديدًا يضم 1181 بيت بدوي في شمال وجنوب ووسط سيناء، بالإضافة إلى تأهيل 5 أفدنة لكل أسرة سيناوية ضمن مشروع واعد أنفقت عليه الدولة ملياري جنيه.

وفي المشروع القومي للطرق وعلى أرض سيناء، جرى الانتهاء من افتتاح طريق رأس النقب بطول 111 كم وبذلك يصل طول الطريق في المرحلتين الأولى والثانية إلى 231 كم بعرض قدره 49 مترًا مع 3 حارات مرورية في كل اتجاه بتكلفة مالية بلغت 3 مليارات و220 مليون جنيه.