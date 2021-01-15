المالية: فقدنا 200 مليار جنيه العام الماضي.. و2021 سنفقد 150 أخرى

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن جائحة فيروس كورونا، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري، حيث أنه كان من المستهدف أن يكون الناتج المحلي الإجمالي، أعلى من 6%، وتوفير وظائف تتعدى ثلاثة أرباع مليون وظيفة سنويا، ما يضر إرادات أكبر للدولة ومشروعات أكبر، وفي الفائض الأولي، كان يتم تحقيق 2% من الناتج المحلي، وهو أعلي من 135 مليار جنيه، ولكن لن نستطيع تحقيق ذلك مع بداية العام الجديد.

هبوط فوائد الدين من 108% من قيمة الناتج المحلي

وأضاف «معيط»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أنه وبالنسبة لفوائد الدين فقد تم الهبوط من 108% منذ 3 سنوات من قيمة الناتج المحلي، إلى 90.4%، ولكن كان المستهدف الوصول إلى حد الـ83% من الناتج المحلي الإجمالي: «كل ده اتلخبط، وفقدنا 200 مليار جنيه في عام 2020 من مصادر السياحة والفنادق والمسارح والمطاعم، واضطرينا ننفق مبالغ أكبر في اتجاهات أخرى للتعامل مع الجائحة».

هي تروس راكبه في بعضها

وأوضح أن السياحة هي صناعة ويساندها صناعات أخرى، وفي حال عرقلتها يتعرقل معها باقي القطاعات مثل الفنادق والمنتجعات السياحية والعمالة الموفره لها: «هي تروس راكبه في بعضها، ولما بتتأثر بتؤثر على باقي القطاعات، والدنيا ملخبطة».

فقدنا في حدود الـ200 مليار خلال العام الماضي

وأكد أن المحال التجارية في دول الخارج مغلقه، ولا تريد استيراد سلع من دول خارجية، وهو ما أدى إلى توقف عجله التصدير لدول الخارج بشكل كبير: «كل ده وقف، وفقدنا في حدود الـ200 مليار خلال العام الماضي، وتقديرتنا للعام الجاري فقدان ما لا يقل عن 150 مليار».

وأشار إلى أن قطاع الأدوية والاتصالات والمسلتزمات الطبية والأغذية، حققت إيجابيات كبرى في الاقتصاد للعام الجديد، ولكن باقي القطاعات فهي المتضرره بنسب مختلفة، والإصلاحات الاقتصادية منحت الاقتصاد المصري صلابة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.