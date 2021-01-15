«الإفتاء»: توجيه أموال الزكاة للقاح كورونا من مقاصد الشريعة

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن فتوى توجيه أموال الزكاة لتوفير لقاح فيروس كورونا هي من باب الفتاوى التي تلتف حول مقاصد الشريعة، تستهدف حماية الإنسان، وعلى رأس هذه المقاصد، حفظ النفس، وذلك من أجل الحفاظ على حياة الإنسان وحياة من حوله، من خلال بناء منظومة صحية والإسهام يدخل في تحقيق هذا المقصد.

صيانة صحة الناس من مقاصد الشريعة

وأضاف عمران في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج «مانشيت» عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن من مقاصد الشريعة الإسلامية صيانة صحة الناس وإنقاذهم بالعلاج ودفع المرض عنهم بالمصل، ولذلك فإن الزكاة مشروعة لصالح الإنسان، مشددًا على أن كل مصارف الزكاة تكون في مصلحة الإنسان وحمايته.

وتابع بأن القدر الأكبر من الزكاة الذي يخرجه الإنسان من صدقاته أو تبرعاته ينبغي أن يتعاون الجميع فيه وخاصة في هذا الظرف الشديد الذي تمر به مصر والعالم، لإتاحة اللقاح لمن يحتاجه.

وأردف أن اللقاح دعوة للتعاون في هذا الباب لإتاحة الأمصال والعلاجات لسد الاحتياجات وكفاية الناس بما يرتبط بحياتهم ومعاشهم، سواء على مستوى الفرد أو المجتمع، وهذا الأمر يعد واحدًا من أكبر المقاصد التي شرع الله لها.

وفي وقت سابق، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الزكاة مشروعة لبناء الإنسان وكفاية حاجته وما يتصل بأمور حياته، مشيرةً إلى جواز صرف أموالها لإتاحة لقاح فيروس كورونا؛ من أجل تحقيق مقصد حفظ النفس، الذي يعد أول المقاصد الكلية العليا في الشريعة، وبناء المنظومة الصحية يدخل في ذلك المقصد؛ من أجل صيانة صحة الناس، وإنقاذ النفس البشرية بالعلاج.