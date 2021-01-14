أسعار الدواجن اليوم الخميس 14-1-2021 في مصر

حالة من الاستقرار شهدتها أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 14 يناير في كافة الأسواق المحلية بالزامن مع نهاية الأسبوع الثاني من العام الجديد ٢٠٢١.

وترصد «الوطن»، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة، الأسعار المعلنة للدواجن من الشعبة، وسعر البيض، وفقا للغرفة بالقاهرة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس

شهدت اليوم سعر الدواجن 22 جنيها بالمزرعة، بينما تصل في الأسواق للمستهلك بسعر 25 جنيها، حسب عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأكد عبدالعزيز لـ "الوطن"، أن سعر كرتونة البيض بالمزرعة 30.5 جنيه، بينما تعرض للمستهلك بسعر 35 جنيها، لافتا إلى أن سعر الدواجن الحمراء، تراوح بين 24 إلى 25 جنيها داخل المزرعة، بينما تباع للجمهور بسعر 27 جنيها.

وأضاف رئيس الشعبة، أن سعر الدواجن البلدي يباع في المزرعة بسعر 28 جنيها، بينما يصل للمستهلك بـ 32 جنيها.

سعر الرومي

ونوه عبدالعزيز إلي أن سعر كيلو الرومي وصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 42 إلى 48 جنيها.

سعر كرتونة البيض

أما عن كرتونة البيض البلدي فتتراوح بين 34 و 35 جنيها في الأسواق حسب المنطقة، أما البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 31 و 32 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح 4 و 4.50 جنيه سعر الكتكوت الأبيض، بينما الكتكوت الأحمر سجل سعر 3.75 جنيه واخيرا الكتكوت البلدي يباع بسعر 3 جنيهات.

ارتفاع أسعار الأعلاف

ووفقا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فإن أسعار الأعلاف الداجنية ارتفعت إلى 8000 جنيه للطن الواحد مقابل 7600 جنيه .

فيما سجل سعر طن الذرة المستوردة حاليا 5000 جنيه بزيادة 200 جنيه، مشيرا إلى أن ذلك يرجع لأزمة كورونا حول العالم وقيام الأرجنتين بحظر تصدير الذرة وبالتالي اختناق الأسواق العالمية.