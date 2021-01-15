جمال مبارك: تعرضت وأسرتي لحملة من الاتهامات الكاذبة طوال 10 سنوات

نشر علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تغريدة عبر موقع تبادل التغريدات القصيرة «تويتر»، تضمنت نص البيان الصادر في 21 يناير 2021، وعلق عليه «بعد حكم محكمة العدل الأوروبية قرار جديد من السلطات البريطانية، وتستمر الحقيقة فى الظهور ولو بعد حين، الحمد لله».

قرار إيجابي جديد

ونشر نجل الرئيس الأسبق نص البيان الذي جاء على لسان شقيقه جمال مبارك: «إن قرار المملكة المتحدة المملكة المتحدة بعدم تطبيق عقوبات مماثلة لتلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي والذي يأتي لاحقا للقرار الإيجابي لمحكمة العدل الأوروبية في هذا الصدد، هو تطور مهم لأسرتي وهو أمر مهم بشكل خاص في حالتي حيث كانت مدينة لندن مكان إقامتي وعملي المهني على مدار ما يقرب من عشر سنوات ولقد تم فرض هذه العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على والدي الراحل ووالدتي على الرغم من أن أيا منهما لم يمتلك في أي وقت من الأوقات أي أصول في المملكة المتحدة أو أي أصول في المملكة المتحدة أو أي أصول خارج مصر».

وتابع: «على مدار 10 سنوات تعرضت أنا وأسرتي لحملة متواصلة من الاتهامات الكاذبة والتحقيقات المستفيضة، وكنتيجة لتلك التحقيقات لم تكتشف سلطة قضائية واحدة في أي ولاية قضائية أجنبية، بما في ذلك في المملكة المتحدة أي انتهاك قانوني من أي نوع من قبلي أو من قبل أسرتي، وهذا أبلغ دليل قاطع على تبرئه موقف أسرتي من كل من وجّه إليها على مدى العشر سنوات الماضية».

الأسرة تعتزم مواصلة الاجراءات القانونية

وتابع جمال مبارك، أنه على الرغم من التطورات الايجابية والمرحب بها في الاتحاد الأوروبي والآن في المملكة المتحدة، فإن أسرة مبارك لا تزال تتابع الإجراءات القانونية في المحكمة العامة الأوروبية، فيما يتعلق بالتدابير التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي عليها في سنوات لاحقة، وتعتزم الأسرة متابعة هذه القضايا حتى الانتهاء منها من الحصول على تاكيد قضائي إضافي بأن تدابير الاتحاد الأوروبي كانت غير قانونية منذ البداية».