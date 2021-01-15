وزيرة التضامن عن زفاف «نورا» و«عم صلاح»: «فرحوني جدا»

قالت الدكتورة نيفين القباج، تعليقًا على إقامة حفل زفاف «نورا» و«عم صلاح»، بعد قصة حب استثنائية عاشاها الثنائي، بعد تعارفهما بمؤسسة «معا» لإنقاذ إنسان: «فرحوني، وحاجة جميلة جدًا».

صعوبات تخطاها العروسين

وأضافت «القباج» في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، الجمعة: «العريس فقد منزله وزوجته، وهي تعرضت لإساءة كبيرة من أسرتها القريبة منها، واستمرت فترة في الشارع، وكل الشكر لمؤسسة معا لإنقاذ إنسان التي أعادت تأهيلهم ودمجهم في المجتمع مرة أخرى، وبعدها ارتبطا معا، ووفرت للرجل عمل، وهذا أمر جيد جدًا».

وضع الموجودين في الشارع

وتابعت: «الموجودين في الشارع لديهم الكثير من المشاكل، ونسبة قليلة فقط هي التي تتسول، ولكن نسبة كبيرة منهم تحتاج منا إلى جهد وأن نمد إليهم أيدينا ونساعدهم، وفي المؤسسة يشعرونهم بأنهم أهلهم، وأنا فاكرة إن «صلاح» بيقولي أنا قلبي هيقف من السعادة».

وزيرة التضامن بين العمل والسعادة

وأوضحت: «أنا بفرح جدًا، لكن عايزة أقدم شغل وليس فرح فقط، ومؤسسة معا لإنقاذ إنسان قدمنا لها مبنيين واحدا للرجال، وآخر للسيدات، ونسعى لتوفير تمويل لهما ولكي يستغلونها، وعرضت المؤسسة أخذ الأطفال أيضا وسوف نقدم لهم الدعم بشكل أكبر وهم ينالون ثقة المتبرعين لأنهم يعملون بشكل جيد».

تهنئة داخل وزارة التضامن

وفي وقت سابق، استقبلت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، العروسين، داخل الوزارة لتقديم التهنئة لهم حيث تم الاحتفال بزفافهم الذي تضمن حضور أصدقاء العروسين من أبناء المؤسسة وأعضائها، حيث أشادت الوزيرة بجهود القائمين على المؤسسة وتوفير حياة كريمة لهم.