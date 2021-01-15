تبدأ من 300 جنيه.. أسعار الإقامة بفنادق مبادرة «شتي في مصر»

انطلقت، اليوم الجمعة، مبادرة «شتى فى مصر» التي دشنتها وزارتا السياحة والآثار والطيران المدني بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية.

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن المبادرة ستستمر حتى نهاية شهر فبراير المقبل، موضحا أن «شتى في مصر» تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين المصريين لزيارة المدن السياحية بأسعار معقولة، فضلا عن إنعاش الحركة بالفنادق لتمكينها من دفع رواتب العاملين في ظل التراجع الكبير في الحركة السياحية الوافدة من الخارج.

سعر الغرفة الفندقية للفرد تبدأ من 300 جنيه

وأشار إلى أن أسعار الغرف الفندقية للفرد في الغرف المزدوجة تبدأ من 300 جنيه وحتى 750 جنيها، موضحا أن وزارة الطيران وشركة مصر للطيران طرحت أسعار تذاكر مخفضة للمشاركين بالمبادرة إلى جميع المدن السياحية المصرية «الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة وطابا ونويبع ومرسى علم»، تتراوح ما بين 1500 إلى 2000 جنيه.

ولفت إلى أنه يمكن للمواطنين حجز الفنادق فقط والسفر بأي وسيلة انتقال أخرى، متابعا «هناك قائمة بالفنادق المشاركة بالمبادرة يمكن الحجز بها عبر الإنترنت أون لاين»، أو بالاتصال المباشر بإدارة الفندق، منوها إلى أنه لا توجد مدة محددة للبرامج السياحية والمسافر هو من يختار المدة التي سيقضيها بالفندق.

ومن جهته، قال علي غنيم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المبادرة ليست الأولى التي تطرحها الدولة لتنشيط السياحة الداخلية خلال السنوات القليلة الماضية، فقد تم طرح مبادرة «مصر في قلوبنا» خلال عام 2013 بعد تراجع الحركة السياحية الوافدة من الخارج، لافتا إلى أن توقيت إطلاق المبادرة خلال إجازات منتصف العام جيد للغاية، إلا أنها تصطدم بتداعيات الموجة الثانية من كورونا والتي أثرت بالسلب على اقتصاديات الأسر المصرية، كما تسببت في تخوف غالبية المصريين من السفر والتواجد بأماكن قد تشهد تجمعات.

وأشار غنيم إلى أن غياب الهيئات والنقابات والأندية عن تنظيم رحلات جماعية لأعضائها، سيؤثر بالسلب على نسب الإقبال، لافتا إلى أن غالبية الفنادق المشاركة في المبادرة تعول بشكل كبير على «شتى في مصر» لإحداث انتعاش في نسب الإشغال.

يشار إلى أن غرفة المنشآت الفندقية أعلنت أسماء الفنادق، المشاركة بالمبادرة وأسعار الغرف الفندقية بها.