شباب يدعمون مبادرة «شتي في مصر»: لتنشيط سياحة بلدنا «صور»

من مدينة أسوان في جنوب مصر، أطلق الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مبادرة «شتي في مصر» بجولة في السوق السياحي للمحافظة، بعد أن التقى بعدد من أصحاب البازارات، واستمع إلى مشاكلهم والتحديات التي تواجههم.

مبادرة«شتي في مصر»، أطلقتها وزارة السياحة ووزارة الطيران المدني بالتعاون مع غرفة المنشات الفندقية، تهدف إلى تنشيط حركة السياحة الداخلية، في إطار دعم الحكومة المصرية للقطاع السياحي ومساندة العاملين بالحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة الذين تضرروا من أزمة فيروس كورونا المستجد وضعف حركة السياحة إلى البلاد.

تفاعل كبير على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على الهاشتاج الذي يحمل اسم المبادرة، تنافس فيه الشباب من مختلف المحافظات السياحية بمصر للترويج للمعالم السياحية الأبرز والأجمل في محافظاتهم.

«أنوري» يدعم مبادرة «شتي في مصر» بصور طبيعية لجزيرة هيسا

قبل عامين بدأ «رمضان صبري» الشهير بين أهالي جزيرة «هيسا» النوبية بـ«أنّوري Annory» مشروعه الخاص بتوثيق الحياة على الجزيرة الأقدم في النوبة بأسوان، والتي لايزال أهلها يحافظون على العادات والتقاليد الخاصة بهم، لا يتحدثون فيما بينهم إلا باللغة الأم «النوبية»، بمجرد سماعه عن مبادرة «شتي في مصر» قرر أن يضع بصماته على الهاشتاج الخاص بها لتعريف الجميع بمعالم جزيرته الهادئة.

«بحاول أعرف الناس بالأماكن الحلوة في بلدي زي ما اتعودت أشجع سياحة النوبة»، يقول الشاب النوبي في بداية حديثه لـ«الوطن» عن تفاعله مع مبادرة«شتي في مصر» عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك وعبر «الجروبات» الخاصة بتنشيط ودعم السياحة محاولا نشر صور لأفضل الأماكن المميزة بالجزيرة.

«الألمان والفرنسيين والإنجليز والأسبان»، الجنسيات الأكثر توافدًا على جزيرة هيسا قبل تأثر حركة السياحة بفعل أزمة فيروس كورونا، وبحسب رواية «رمضان»، منطقة محميات جزر الشلال هي الأكثر إقبالا لزائري الجزيرة النوبة، لذلك قام بنشر الصور الخاصة بها عبر الهاشتاج الخاص بالمبادرة للترويج للمكان.

هاشتاج «شتي في مصر» لاقى تفاعلا كبيرا من رواد موقع فيس بوك، وتصدرت صور الأماكن السياحية في كل من دهب ومرسى علم والأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة، الصفحات و«الجروبات» المعنية بالترويج للسياحة.

نور: مبادرة «شتي في مصر» خطوة لترويج السياحة الداخلية

وبحكم طبيعة عملها كمصورة، بادرت نور يوسف بنشر الصور الخاصة بها في عدد من محافظات مصر، عبر الهاشتاج الخاص بالمبادرة، والتي شملت محافظات عدة منها الأقصر وأسوان والفيوم.

«بحب التصوير وحبيت أكون جزء من المبادرة بصوري في الأماكن السياحية»، تقول نور في حديثها لـ«الوطن» عن مشاركتها في الترويج للمبادرة عبر صفحتها الشخصية بموقع فيس بوك، معتبرة المبادرة خطوة جيدة لتنشيط السياحة الداخلية وتعريف المصريين بمعالم بلدهم.