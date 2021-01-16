رشا أبو شقرة: علاقات مصر بإفريقيا تشهد طفرة غير مسبوقة

قالت الدكتورة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، والتي انتخبت مؤخرا، أمينة سر لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إن مصر تشهد طفرة قوية جدا في نمو علاقاتها الإفريقية غير المسبوقة، منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الذي ساهم بشكل كبير في حركات التحرر الإفريقي، ودعم تسليح جيوش كثيرة من الدول الإفريقية، وحتى الآن يشهدا له حكام الدول الإفريقية، حول مساهماته تلك، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطى نفس الخطوات تقريبا، وهذا ما أحدث طفرة في علاقات مصر الإفريقية، منذ توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي وحتى وقتنا هذا.

إفريقيا أصبحت محط اهتمام مصر

وأضافت «أبو شقرة»، خلال مداخلة هاتفية اليوم الجمعة، مع فضائية «extra news»: كان هذا من خلال مجموعة كبيرة جدا من العلاقات الناجحة بكافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وهذا ما انعكس بدوره على كل أجهزة الدولة المصرية، فإفريقيا أصبحت نصب الأعين، بعدما كانت تعاني من الإهمال الشديد.

وتابعت: «كل التوجهات التي تقوم بها المؤسسات المصرية الرسمية وغير الرسمية، تهتم بعلاقات مصر الإفريقية الآن، وهو ما انعكس على الوزارت الحكومية ومجلس النواب»، لافتة إلى أن هذا سيتبلور أكثر خلال الفترة القادمة.

الملف على أجندة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين

وأوضحت أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، لديها مجموعة من اللجان النوعية المتكاملة، والتي تعمل على خلق أوراق عمل والمشاركة بها، في طرح أفكار جديدة تساعد الدولة المصرية، فالتنسيقية بالأساس تعمل تقارب وجهات نظر الشباب ومؤسسات الدولة المصرية، وقد كان الملف الإفريقي حول علاقات مصر بدول القارة كلها، كان حاضرا على أجندة التنسيقية وبقوة: «شاركنا من قبل، بملتقى الشباب العربي والإفريقي، داخل التنسيقية، وهذا ما دعاها إلى أن تترشح لهذه اللجنة تحديدا».