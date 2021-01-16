«ليديا» الأجنبية بتصوم رمضان وبتتعشى 5 مرات بسبب كرم ضيافة المصريين

«ليديا» سيدة أجنبية، تحمل الجنسية السلوفانية، تقيم في الغردقة منذ 12 عاما، بعد أن تزوجت شابا مصريا يدعى «أحمد»، وتوج زواجهما بالطفل «آدم».

ورثت «ليديا»، خلال الأعوام التي قضتها في الغردقة، الطباع المصرية، فهي تصوم في شهر رمضان، وتسافر الأقصر عند أهل زوجها، والذين وصفتهم بأنهم كرماء جدآ حتى أنها اضطرت لتناول وجبة العشاء خمس مرات في اليوم الواحد، عند زيارتها أكثر من منزل لأهل زوجها لمراضاتهم جميعا.

التقت «الوطن» بالزوجة السلوفانية ذات اللهجة المصرية الـ «مكسرة»، والزوج أحمد وطفلهما آدم، صاحب الملامح الأجنبية والطابع الصعيدي، حيث عبرت «ليديا» عن حبها لمصر والغردقة، قائلة خلال حديثها لـ «الوطن»، إن الحياة آمنة في الغردقة وجميلة وأنها أحبت الطباع المصرية من خلال زوجها، موضحة أنها تسافر معه لزيارة أهله بمدينة الأقصر في صعيد مصر، مؤكدة على كرم الضيافة عند المصريين وأنها تحب الأكل المصري جدا، وتحب الملوخية والمحشي، «بعمل ملوخية كويس جدآ َولكن المحشي صعب في عمله وبأحب أكله دائما عند أهل زوجي».

وقال أحمد العزب، إنه من مدينة الأقصر بصعيد مصر، ولكنه يقيم بالغردقة منذ عدة سنوات حيث طبيعة عمله في مركز غطس، وأنه متزوج من «ليديا»، التي تحمل الجنسية السلوفانية، منذ 12 عاما ولديهما طفل «آدم»، 7 سنوات، والذي يحمل الجنسيتين المصرية والسولفانية، قائلا إن الزواج من أجنبية ناجح بكل المقاييس ويتوقف على الثقة وشخصيتك ومعاملتك معها وتعودها على طباعك والعادات والتقاليد المصرية.

وأشار الزوج المصري إلى أن زوجته تعيش معهم أجواء رمضان، وتقوم بتحضير الإفطار بنفسها، كما أنها تحرص على الصوم، كما تحرص على أن طفلهما آدم يواظب على الصلاة.

ويؤكد أنها تعودت على العادات والتقاليد المصرية، «بتذكرني بأداء الصلاة وبتشارك معانا وتفرح في العيد وبتهادي عائلتي دايما وتعطي أولاد أخواتي العيدية، وعائلتي بتحبها جدا لأنها بتحرص على ودهم وزيارتهم، ولو متزوج َمصرية مكانش حيحبَوها كده، فهي عايشة معايا على الحلوة والمرة، وتقدر الظروف المادية وتثق فيا جدا جدا خاصة في التعامل مع السيدات».

ولفت إلى علاقته الجيدة بأهل زوجته، والذين يحرصون على زيارتهم في الغردقة سنويا.