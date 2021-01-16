جورج وسوف يفاجئ الجمهور بدخوله «تيك توك».. ورقم قياسي بأول فيديو

بعد ساعات قليلة من إعلان المطرب السوري جورج وسوف انضمامه إلى منصة الفيديوهات الشهيرة «تيك توك»، حقق أول فيديو نشره، والذي أعلن فيه لكل متابعيه انضمامه إلى التطبيق، أكثر من مليون مشاهدة.

ونشر «جورج» الفيديو قائلاً: «أينما يكون أحباب أبو وديع سوف أكون، ولأن هناك الكثير من أحبابي على تيك توك قررت أن ألحق بكم وفتحت حساباً فيه، ولكنني غلبتكم هذه المرة لأني أنا تبعتكم وبذلك نكون قريبين من بعضنا، أحبكم».

وبقبلة لمحبيه، أنهى جورج أول فيديو له على الموقع، وتفاعل معه العديد من المتابعين على «تيك توك»، معلقين على الفيديو ومعبرين عن فرحتهم باقتحامه الموقع.

وعلق البعض على الفيديو قائلاً: «حبيبي يا أبو وديع نورت الدنيا كلها، الله يطول في عمرك ولا يحرمنا منك ولا من صوتك».

وتعليقات أخرى مثل: «نورت التيك توك يا سلطان الطرب»، «أنت علم من أعلام الغناء في الوطن العربي، أجيال مصر طلعت على أغانيك»، «التيك توك بقى له قيمة بدخول أبو وديع».

أخبار سارة في الأيام الماضية

يذكر أن جورج وسوف احتفل خلال ديسمبر الماضي ويناير الحالي، بخطوبة نجلين له، الأول جورج جونيور، وشارك صورتين مع عروسه عبر حسابه في مواقع «إنستجرام» معلقاً: «ألف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وإيلينا سركيس على الطريقة المودرن نظراً للأوضاع الكورونية».

والثاني مع بداية عام 2021، حيث أعلن على مواقع التواصل الاجتماعي بخطوبة نجله حاتم، قائلاً «بدأت السنة بخبر يفرح القلب».

وطرح جورج وسوف خلال الفترة الأخيرة أغنية جديدة بعنوان «صاحي الليل» عبر القناة الرسمية على «يوتيوب»، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحي، وتوزيع موسيقي لسليمان دميان، ومن إخراج ردولف جبر.