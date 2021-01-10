بريد الوطن.. وجِّه بتطوير طريق "دمياط - المنصورة الغربي والشرقي" يا وزير النقل

نشكو نحن سكان مدينة دمياط من سوء حالة طريق «دمياط - المنصورة الغربى والشرقى» وانتشار الحفر وسوء الرصف، والمطبات العشوائية غير المطابقة للمواصفات الفنية، وهو الطريق الذى يسلكه عدد كبير من المواطنين ويخدم أيضاً سيارات النقل الثقيل وحاملى الحاويات، مع العلم أن الدولة تنفق المليارات على تحسين جودة الطرق.. نناشد السيد كامل الوزير، وزير النقل، النظر لتلك الطرق، فى ظل تطور الطرق بمصر، قبل أن تتردى حالتها، وتشهد نوعاً من التخلف، لا سيما بعد أن غزاها «التوك توك» وصار يسير على الطرق السريعة وفى الاتجاه العكسى، ونحن نعلم اهتمام وزارة النقل بصناعة النقل واللوجستيات بما يُسهم فى تحقيق متطلبات التنمية.

يحيى السيد النجار - كاتب وباحث - دمياط

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