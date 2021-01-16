بعد مساءلة ترامب.. بيلوسي تطالب بمقاضاة النواب المتورطين في الاقتحام

بعد نجاحها في تمرير قرار بمساءلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في مجلس النواب تمهيدا لعزله، على خلفية اتهامه بالتحريض على أحداث اقتحام الكونجرس، أكدت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أنه ينبغي مقاضاة أي مشرع ساعد مؤيدي ترامب على الاقتحام.

وقالت بيلوسي للصحفيين أمس: «إذا تبين أن أعضاء بالكونجرس شاركوا في هذا التمرد المسلح، أو ساعدوا وحرضوا على الجرائم فإنه سيتعين اتخاذ إجراء خارج الكونجرس فيما يخص المقاضاة».

جاء ذلك بعد أن اتهمت النائبة الديمقراطية ميكي شيريل بعض النواب الجمهوريين بمساعدة مؤيدي ترامب، قائلة إنها رأت بعض زملائها وهم يقومون بجولات «استطلاعية» داخل المبنى مع مجموعات يوم الخامس من يناير.

وأكدت المتحدثة باسم شرطة الكابيتول (مبنى الكونجرس) إيفا ماليكي، أن الشرطة تحقق فيما إذا كان أعضاء بالكونجرس قد قادوا أشخاصا في جولة عبر مبنى الكابيتول عشية الهجوم.

وأدى الهجوم غير المسبوق يوم السادس من يناير على مقر الكونجرس بحياة خمسة أفراد، ودفع مجلس النواب إلى مساءلة ترامب، للمرة الثانية، عن خطابه الحماسي في ذلك اليوم، حين حث آلافا من مؤيديه على التصدي لفوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وأثار نجاح أنصار ترامب في اقتحام الكونجرس والوصول إلى مكاتب قياداته تساؤلات عن سبل تأمين مبنى الكونجرس، وكيفية معرفة أنصار ترامب بمواقع مكاتب النواب، وما إذا كانت هناك مؤامرة تمت بالفعل مهدت للاقتحام.

وعززت وسائل إعلام، فضلا عن شخصيات عامة وسياسية أمريكية، من نظرية المؤامرة وراء أحداث اقتحام الكونجرس، وأشارت شبكة سي إن إن إلى أن بعض المقتحمين من أنصار ترامب كان لديهم خرائط بأنفاق مبنى الكونجرس، فيما أوقف الشرطة عددا من أفرادها عن العمل في أنحاء متفرقة من الولايات المتحدة، لحين انتهاء التحقيقات في اتهامهم بالمشاركة في الأحداث.

واعتبر المخرج الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار، مايكل مور، أن «الهجوم على مبنى الكونجرس كان عملا تم التخطيط له من الداخل، حيث قام بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس ومساعدوهم بمساعدة ذلك الحشد الغوغائي في الدخول إلى وعبر مبنى الكونجرس، مشيرا على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن ترامب كان هو المحرض وراء هذه الأحداث، وعندما تصاعدت الدعوات إليه لطلب المساعدة ولكي يرسل الحرس الوطني ليحمي مبنى الكونجرس وممثلينا المنتخبين، فإنه رفض»، بحسب المخرج الأمريكي.